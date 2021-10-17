الكتابة العلمية والنشر الدولي.. دورة تدريبية بجامعة حلوان اليوم

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وأوضح أنه يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



و نوه المركز بأنه يتم التسجيل في هذه الدورات التدريبية؛ عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .



وتقام هذه الدورات بنظام الـ أون لاين، عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وأشار المركز إلى أن من بين هذه الدورات؛ سيطلق اليوم دورة تدريبية حول الكتابة العلمية والنشر الدولي للكليات العلمية، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الغد، الإثنين 18 أكتوبر.