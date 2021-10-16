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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد الحفيظ يوجه الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة المصرية في النيجر

صدى البلد

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رئيس بعثة الأهلي في النيجر، الشكر للسفير نبيل مكي سفير مصر بالنيجر وطاقم السفارة، الذي يضم الملحق الإداري فرجاني محمد ومسعد محمود وأحمد محمود، على الجهد الكبير الذي بذلته السفارة مع بعثة الأهلي خلال فترة وجودها في العاصمة نيامي لخوض مباراة  الحرس الوطني، التي أقيمت مساء اليوم السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي ١/١ في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

 

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن السفارة المصرية بالنيجر حرصت على تذليل كافة العقبات وتوفير كل سبل الراحة للبعثة كعادة الخارجية المصرية في كل الدول، خاصة أن التنسيق بين الأهلي والسفارة المصرية بدأ مبكرًا وتحديدًا قبل حضور البعثة بأسبوعين، لإنهاء كل الإجراءات مبكرًا لتكون كل الأمور مرتبة.

 

وكان السفير المصري وطاقم السفارة قد حرصوا على الحضور إلى ملعب المباراة ومؤازرة الأهلي، بالإضافة إلى لفيف من الجالية المصرية في النيجر، التي حرصت على تشجيع الأهلي والهتاف للاعبين قبل وأثناء المباراة.

 

وتوجهت بعثة الأهلي إلى مطار ديوري هاماني بالعاصمة النيجرية نيامي عقب انتهاء المباراة مباشرة، استعدادًا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة مساء اليوم.

 

سيد عبد الحفيظ بالنادي الأهلي نبيل مكي فرجاني محمد السفارة المصرية بالنيجر

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