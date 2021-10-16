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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة جيرد روجه أشهر مراسل في التليفزيون الألماني

وفاة جيرد روجه أشهر
وفاة جيرد روجه أشهر مراسل في التلفزيون الألماني

توفي جيرد روجه المراسل المخضرم للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "إيه آر دي".

وأعلنت إذاعة غرب ألمانيا "في دي آر" أن روجه توفي أمس الجمعة عن 93 عاما، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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وكان روجه أول مراسل إخباري للتلفزيون الوطني الألماني في موسكو منذ عام 1956 حتى عام 1959.

وعمل روجه كمراسل للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني في الولايات المتحدة بين عامي 1964 و1969.

ومنذ عام 2002، تم إنشاء منحة جيرد روجه بقيمة 100 ألف يورو لصناع الأفلام الوثائقية، وترأس المراسل الألماني لجنة التحكيم المكونة من 8 أعضاء.

واليوم، أعلنت ألمانيا وفاة روجه في ميونيخ عن عمر يناهز 93 عاما بعد مسيرة طويلة في عالم الكتابة والإعلام.

جيرد روجه المانيا التلفزيون الالماني مراسل الماني صحفي الماني

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