أخبار السيارات| باقة 70 ألف ريال سعودي 5 سيارات موديل 2021.. بعد ظهورها في الجونة.. اعرف سعر السيارة نمبر وان

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.
مواصفات وأسعار شيفروليه ماليبو موديل 2022 في مصر .. صور
تنتمي السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 إلى فئة السيدان، وتطرح داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهما النسخة LS والأعلى تجهيزًا LT، حيث تضم حزمة من مواصفات الحماية والأمان بالاضافة إلى عناصر التحكم والرفاهية.
بعد ظهورها في الجونة.. اعرف سعر السيارة نمبر وان| صور
انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، منذ يومين، والذي يشارك به باقة من ألمع نجوم الفن والغناء، ويبدو أن وسط هذه النجوم، كانت هناك نجمة لامعة، تحمل شعار الصانع الإيطالي الشهير "لامبورجيني" وهي النسخة صاحبة الرقم 1، والتي يمتلكها النجم محمد رمضان.
لكزس LX600 موديل 2022 .. انطلاقة بمعنى الفخامة
تعزز شركة لكزس اليابانية من تواجدها داخل الاسواق العالمية للسيارت، عبر العديد من الطرازات القوية ومن بينهم النسخة الجديدة صاحبة الاطلالة الفخمة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات لكزس LX600 موديل 2022.
باقة 25 ألف دينار كويتي لـ 5 سيارات SUV موديل 2021
يحتوي السوق الكويتي للسيارات على باقة متنوعة من موديلات 2021، ومن بينهم فئة السيارت الرياضية المتعددة الاستخدامات التي تنتمي إلى الـ SUV الشهيرة.
5 سيارات موديل 2021 باقة 70 ألف ريال سعودي.. صور
تتنوع الإصدارات المطروحة داخل السوق السعودي للسيارات وسط موديلات 2021، وذلك بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، جميعا تحمل العديد من التجهيزات على الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.
نظرة شاملة عن رولز رويس داون موديل 2021 بالامارات .. صور
تعتبر النسخة رولز رويس داون موديل 2021 هي واحدة من افخم السيارات داخل السوق العالمي، والتي تضم العديد من التقنيات العصرية، إلى جانب عنصر الفخامة، والذي يظهر من خلال اللمسات الجمالية للتصميم الخارجي، بالاضافة إلى المقصورة الداخلية والتي تشمل الكثير من التجهيزات الفريدة.