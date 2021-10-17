عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| باقة 70 ألف ريال سعودي 5 سيارات موديل 2021.. بعد ظهورها في الجونة.. اعرف سعر السيارة نمبر وان

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

مواصفات وأسعار شيفروليه ماليبو موديل 2022 في مصر .. صور

تنتمي السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 إلى فئة السيدان، وتطرح داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهما النسخة LS والأعلى تجهيزًا LT، حيث تضم حزمة من مواصفات الحماية والأمان بالاضافة إلى عناصر التحكم والرفاهية.

 

بعد ظهورها في الجونة.. اعرف سعر السيارة نمبر وان| صور

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، منذ يومين، والذي يشارك به باقة من ألمع نجوم الفن والغناء، ويبدو أن وسط هذه النجوم، كانت هناك نجمة لامعة، تحمل شعار الصانع الإيطالي الشهير "لامبورجيني" وهي النسخة صاحبة الرقم 1، والتي يمتلكها النجم محمد رمضان.

 

لكزس LX600 موديل 2022 .. انطلاقة بمعنى الفخامة

تعزز شركة لكزس اليابانية من تواجدها داخل الاسواق العالمية للسيارت، عبر العديد من الطرازات القوية ومن بينهم النسخة الجديدة صاحبة الاطلالة الفخمة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات لكزس LX600 موديل 2022.

 

باقة 25 ألف دينار كويتي لـ 5 سيارات SUV موديل 2021

يحتوي السوق الكويتي للسيارات على باقة متنوعة من موديلات 2021، ومن بينهم فئة السيارت الرياضية المتعددة الاستخدامات التي تنتمي إلى الـ SUV الشهيرة.

 

5 سيارات موديل 2021 باقة 70 ألف ريال سعودي.. صور

تتنوع الإصدارات المطروحة داخل السوق السعودي للسيارات وسط موديلات 2021، وذلك بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، جميعا تحمل العديد من التجهيزات على الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

 

نظرة شاملة عن رولز رويس داون موديل 2021 بالامارات .. صور

تعتبر النسخة رولز رويس داون موديل 2021 هي واحدة من افخم السيارات داخل السوق العالمي، والتي تضم العديد من التقنيات العصرية، إلى جانب عنصر الفخامة، والذي يظهر من خلال اللمسات الجمالية للتصميم الخارجي، بالاضافة إلى المقصورة الداخلية والتي تشمل الكثير من التجهيزات الفريدة.

اخبار السيارات اخبار شيفروليه ماليبو الجونة سعر السيارة نمبر وان لكزس

ترشيحاتنا

الهند.. سقوط قتلي مدنيين في إطلاق نار بـ إقليم كشمير

بعد خروج أمريكا..إيران: أوروبا لم تتخذ أي خطوة مؤثرة بشأن الاتفاق النووي

أخبار السيارات| باقة 70 ألف ريال سعودي 5 سيارات موديل 2021.. بعد ظهورها في الجونة.. اعرف سعر السيارة نمبر وان

نشرة المرأة.. توقعات الأبراج حبوب منع الحمل تسبب السرطان أطعمة تعالج السرطان

بعد أسبوع.. الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر أكتوبر 2021

التعليم تبدأ عمليات التوريد التجريبي لـ وجبات التغذية المدرسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

حقق 25 مليون مشاهدة.. فتاة ترقص داخل محطة قطار

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

تحذير .. هذا الطعام يدمر الدماغ في شهر

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

حقق 25 مليون مشاهدة.. فتاة ترقص داخل محطة قطار

بعد هروبه من الشرطة.. مقتل مصاص دماء أطفال على يد الشعب|صور

نجت بأعجوبة.. سقوط نيزك من السماء على سرير امرأة|صور

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ