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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد ظهورها في الجونة.. اعرف سعر السيارة نمبر وان| صور

بعد ظهورها في الجونة
بعد ظهورها في الجونة .. تعرف على سعر سيارة النامبر وان

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، منذ يومين، والذي يشارك به باقة من ألمع نجوم الفن والغناء، ويبدو أن وسط هذه النجوم، كانت هناك نجمة لامعة، تحمل شعار الصانع الإيطالي الشهير "لامبورجيني" وهي النسخة صاحبة الرقم 1، والتي يمتلكها النجم محمد رمضان.

ظهرت سيارة محمد رمضان بصحبة النجم وهي في ثوب مميز، يتماشى مع إطلالة رمضان الفنية صاحب البدلة الذهبية، بعد أن تألق بها على السجادة الحمراء.

 

بينما تأتي السيارة لامبورجيني وهي تجمع بين اللونين الأسود والذهبي، مع عبارة NUMBER1 والتي ظهرت في منتصف غطاء المحرك.

سيارة نمبر وان من داخل مهرجان الجونة 

 

تعتبر هذه النسخة واحدة من أقوى إصدارات الصانع الإيطالي لامبورجيني، وهي السيارة لامبورجيني أفينتادور، حيث تستمد قوتها من محرك بسعة 6500 سي سي، مكون من 12 أسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 770 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 720 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

 

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 350 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك القدرات الفنية الخاصة بـ لامبورجيني أفينتادور، تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.8 ثانية فقط.

 

وتتميز السيارة لامبورجيني أفينتادور بتصميم خارجي رياضي يحمل الكثير من ملامح الشراسة والعدوانية، مع قياسات هيكلية بلغت 4.343 متر للطول، وبعرض يقدر بـ2.098 متر، و1.136 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.700 متر، مدعومة بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي أنيق أشبه بالنجمة النارية المتشعبة.

سعر السيارة لامبورجيني أفينتادور

 

ويتراح سعر السيارة لامبورجيني أفينتادور داخل السوق الإمارتي بين 1.990.000 و2.150.000 درهم، أي ما يتراوح بين 8.517.200 و9.202.000 مليون جنيه.

الجونة مهرجان الجونة لامبورجيني سيارة النامبر وان NUMBER1 محمد رمضان سيارة محمد رمضان

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