بالأرقام والصور .. تعرف على القيمة الحقيقية لأسطول سيارات محمد رمضان

يعتبر الفنان المصرى محمد رمضان والملقب بـ" نمبر وان " من أكثر الفنانين جدلا خلال الفترة الأخيرة بسبب شرائه لعدد كبير من السيارات الفارهة آخرها سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ.





حتى أطلق على عدد سيارته الفارهة أسطولا ، لأنها بالفعل من أكثر سيارات الفنانين المتواجدين على الساحة الآن رفاهية وأغلاها سعرا .





وآخر هذه السيارات التى انضمت الى اسطول نمبر وان هى السيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ، والتى أعلن عنها على صفحات السوشيال ميديات مؤخرا، ومشاركة متابعيه بصورة للسيارة رولز رويس كولينان فئة SUV والتي أرفقها بتعليق يقول : "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ شكرًا الاخوة الأردنيين تامر وعبود اصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الانجاز في العمل وشكرًا على رقم لوحة السيارة المميز" .





وأطل محمد رمضان على جمهوره منذ ما يقرب من العامين، بصورته مع سيارتين يملكهما، إحداهما سيارة "لامبورجينى افنتادور" سوداء تبلغ قيمتها ٧ ملايين جنيه مصري تعمل بمحركV12 770 حصان، والأخرى سيارة من نوع "فيراري" برتقالى يبلغ قيمتها 5.5 مليون جنيه يوجد منها القليل حول العالم، وكتب معلقا على الصورة "السيارتان الأقرب لقلبي"، كما يحرص دائمًا على تسليط الضوء عليهما فى كليباته مثل "نمبر وان".





ويمتلك محمد رمضان أسطول سيارات كبيرًا، ففى نوفمبر 2019، أعلن رمضان عن شراء سيارة مرسيدس G65 سوداء من معرض موسم الرياض للسيارات، حيث لا يوجد منها غير 65 سيارة على مستوى العالم، ويبلغ قيمتها 6 ملايين و400 ألف جنيه مصري .





وتعود القصة وراء ھذه السیارة إلى إلى نوفمبر 2019 حيث لم يفوت رمضان فرصة حضوره لإحیاء أول حفل له بالمملكة العربیة السعودیة والذي أقیم على ھامش معرض السيارات في موسم الریاض الذي أقامته ھیئة الترفيه السعودیة وكان من أوائل المشاھیر الذين يشترون سيارات فاخرة من المعرض .





وجاء ذلك بعد قیام اللاعب البرازیلي رونالدینیو بشراء أول سیارة من المعرض من نوع أستون مارتن، طراز رابید AMR ، فكشف محمد رمضان عن رغبته في مقطع فیدیو نشره تركي آل الشیخ رئیس الھیئة قال فیه إنه یملك كافة أنواع السیارات، إلا أنه لن یفوت الأمر لیكون المشتري رقم 2 في المعرض.





وتعتبر كولينان التي يصل ثمنها إلى 6 ملايين جنيه مصري والتي أعلن عنها رمضان ثاني سيارة رولز رويس يمتلكها بعد الطراز جوست سيدان العالية الفخامة .





ويضم أسطول محمد رمضان، سيارتين من نوع بورش؛ يبلغ سعر الواحدة ما يقرب من 4.5 مليون جنيه، أى 9 ملايين جنيه مصري، وسيارة "ماكلارين" فئة 720S، ويبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه مصري، ولديه أيضًا سيارة "رنج روفر" فئة فيلار وسعرها 3 ملايين جنيه مصري، ليصل مجموع ثمن أسطول السيارات التي يملكها رمضان أكثر من 50 مليون جنيه مصري.