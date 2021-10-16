مواصفات وأسعار شيفروليه ماليبو موديل 2022 في مصر .. صور

تنتمي السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 إلى فئة السيدان، وتطرح داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهما النسخة LS والأعلى تجهيزًا LT، حيث تضم حزمة من مواصفات الحماية والأمان بالاضافة إلى عناصر التحكم والرفاهية.

مواصفات السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022

تحتوي السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 على محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 163 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي تتكون من 6 سرعات، ما يجعل السيارة تنطلق من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية.

وسائل الحماية داخل السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022

وتضم شيفروليه ماليبو موديل 2022 حزمة من وسائل الحماية وتشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS تبدأ من 2 وحتى 6 وسائد للفئة عالية التجهيز، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وخاصية الثبات الالكتروني، مع برنامج متابعة ضغط الاطارات، وفرامل يد كهربائية، بالإضافة إلى مستشعرات ركن وكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، وقفل مركزي للأبواب، ونوافذ كهربائية، وخاصية تجاوز المرتفعات.

تصميم السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022

ترتكز السيارة على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، مع شبكات أمامية متعددة المقطع ومصابيح أمامية حادة، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4925 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1854 مم، و 1468 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع ل 455 لترا.

أسعار السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 داخل السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2022محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 426,500 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 2022 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 489,900 جنيه.