تبدأ من 201 ألف جنيه.. ننشر مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2022 في مصر

تنتمي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 إلى فئة السيدان، والتي تقدم عبر باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر الطرازات المقدمة داخل السوق المصري للسيارت.

تصميم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022

ترتكز السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 على جنوط يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مصابيح أمامية انسيابية ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، بالإضافة إلى شبكات باللون الأسود متعددة المقاطع، بينما تتمتع السيارة بمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 405 لترات مع نسبة طول بلغت 4597 مم و بعرض يقدر بـ 1736 مم و1462 مم للارتفاع.

الأداء الفني للسيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022

وزودت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي رباعي الإسطوانات 4 سليندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 13.2 ثانية.

تجهيزات السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022

تضم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022، باقة من التجهيزات الفنية الخاصة بوسائل الحماية والآمان وبرامج الرفاهية والتحكم باختلاف الفئات المطورحة مثل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS لحماية المقاعد الأمامية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للأربعة أبواب، ونوافذ كهربائية، مع مستشعرات ركن خلفية للفئات عالية التجهيز، كما تحتوي على نظام صوتي وترفيهي و4 مكبرات صوتية، ومدخل USB، ومكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات للتحكم الصوتي، وفتحة سقف كهربائية للفئة عالية التجهيزات.

أسعار السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 داخل السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 201,500 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT W ACCESSORIES 2022 محرك 1500 سي سي بسعر208,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2022محرك 1500 سي سي بسعر 217,400 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LUXURY W ACCESSORIES 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 223,900 جنيه.