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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

نظرة شاملة عن رولز رويس داون موديل 2021 بالإمارات .. صور

نظرة شاملة عن رولز
نظرة شاملة عن رولز رويس داون موديل 2021 بالامارات

تعتبر النسخة رولز رويس داون موديل 2021 هي واحدة من افخم السيارات داخل السوق العالمي، والتي تضم العديد من التقنيات العصرية، إلى جانب عنصر الفخامة، والذي يظهر من خلال اللمسات الجمالية للتصميم الخارجي، بالاضافة إلى المقصورة الداخلية والتي تشمل الكثير من التجهيزات الفريدة.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن السيارة رولز رويس داون موديل 2021 داخل السوق الاماراتي.

أبعاد وقياسات السيارة رولز رويس داون موديل 2021

تأتي السيارة رولز رويس داون موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 5.285 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.947 متر، و 1.502 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 283 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.112 متر، بالإضافة إلى شبكات أمامية مطلية بالكروم، و مصابيح أمامية وخلفية LED، وزجاج وغطاء محرك عازل للصوت والحرارة، وأنابيب عادم من الكروم.

الأداء الفني للسيارة رولز رويس داون موديل 2021 

 

تتسارع السيارة رولز رويس داون موديل 2021 من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5 ثوان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة، حيث تستمد قوتها من محرك 12 سليندر، سعة 6600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 563 حصانا، وعزم اقصى للدوران 820 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

تجهيزات الحماية والامان لـ رولز رويس داون موديل 2021

 

دعمت السيارة رولز رويس داون موديل 2021 بالعديد من التجهيزات وتشمل، كاميرا خلفية وحساسات حركة واصطفاف، بالاضافة إلى مكابح ABS و EBD و ESP، مع خاصية تجاوز المرتفعات والمنحدرات، وبرنامج دعم الفرامل BA، وبرنامج الثبات الديناميكي، وقفل تلقائي، وخاصية كشف النقاط العمياء، وإنذار مانع للسرقة، وبرنامج تحديد المسارات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS و AABS، ومساعدة تتبع لافتات المرور، و خاصية مراقبة ضغط الاطارات، ومحدد سرعة.

أسعار السيارة رولز رويس داون موديل 2021 في الامارات 

 

الفئة الأولى رولز رويس داون 2021 6.6L V12 بقيمة قدرها 1.300.000 درهم.

الفئة الثانية رولز رويس داون 2021 6.6L V12 Black Badge بقيمة قدرها 1.500.000 درهم.

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