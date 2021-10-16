باقة 25 ألف دينار كويتي لـ 5 سيارات SUV موديل 2021

يحتوي السوق الكويتي للسيارات على باقة متنوعة من موديلات 2021، ومن بينهم فئة السيارت الرياضية المتعددة الاستخدامات التي تنتمي إلى الـ SUV الشهيرة.

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات من فئة SUV في الكويت ضمن باقة 25 الف دينار.

1 - لكزس جي اكس موديل 2021

تأتي السيارة لكزس جي اكس موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.880 متر، وبعرض يقدر بـ 1.885 متر، و 1.845 متر للارتفاع، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.790 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تسع لـ 104 لتر.

وتستمد لكزس جي اكس موديل 2021 قوتها من محرك 4 سليندر ثماني الاسطوانات، سعة 4600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 292 حصانا، وعزم اقصى للدوران 438 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يعمل عبر منظومة الدفع الكلي، مما يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 8.2 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة لكزس جي اكس موديل 2021 داخل السوق الكويتي من 17.500 دينار وحتى 22 الف دينار.

2 - مرسيدس بنز جي إل إي-كلاس موديل 2021

زودت السيارة مرسيدس بنز جي إل إي-كلاس موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 367 حصانا، وعزم اقصى للدوران 500 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 5.8 ثانية.

كما دعمت مرسيدس بنز جي إل إي-كلاس موديل 2021 بمحرك ثماني الاسطوانات، يعمل عبر منظومة الدفع الكلي ايضا، ولكن بسعة 5500 سي سي، قادر على انتاج قوة 585 حصانا، و 760 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.2 ثانية فقط.

وتبدأ أسعار السيارة مرسيدس بنز جي إل إي-كلاس موديل 2021 داخل السوق الكويتي من 21.500 دينار إلى 38.300 دينار.

3 – اودي Q7 موديل 2021

تتسارع السيارة اودي Q7 موديل 2021 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.1 ثانية، حيثت دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 252 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 370 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كم/ساعة.

وتضم اودي Q7 موديل 2021 قدرات اعلى تجهيزًا من خلال محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 333 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 440 نيوتن/متر، ومن خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 6.1 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة اودي Q7 موديل 2021 داخل السوق الكويتي بين 20.700 دينار و26.500 دينار.

4 - لاند روفر ديسكفري موديل 2021

تضم السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2021 مكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، ومقود حركة مالتي فانكشن، مع فرامل يد كهربائية، ونظام صوتي و ترفيهي، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و الفرامل عالية التجهيز.

وحصلت السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2021 على محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 300 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الكلي، وسرعة قصوى تصل إلى 201 كم/ساعة، وقوة انطلاق من 0 لـ 100 خلال 7.9 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2021 بقمية قدرها 23.350 دينار كويتي.

5 - بورشه كايين موديل 2021

تمتعت السيارة بورشه كايين موديل 2021 بمحرك قياسي بسعة 3000 سي سي مكون من 6 اسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 245 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 550 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 7.3 ثانية.

أما عن القياسات الهيكلية للسيارة بورشه كايين موديل 2021 فتأتي بنسبة طول بلغت 4.855 متر، و 1.939 متر للعرض، مع ارتفاع يبلغ 1.705 متر، ومساحة تخزين خلفية تسع لـ 1780 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.895 متر.

تبدأ اسعار السيارة بورشه كايين موديل 2021 داخل السوق الكويتي من 23.300 دينار وحتى 58.300 دينار.