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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأصحاب الذوق الرفيع.. مواصفات وسعر مرسيدس CLS  2021 في مصر

لاصحاب الزوق الرفيع..مواصفات
لاصحاب الزوق الرفيع..مواصفات وأسعار مرسيدس CLS  2021 في مصر

تتميز سيارات مرسيدس بنز الألمانية الشهيرة بالقوة والفخامة المطلقة، وتحظى باحترام وحب الكثير داخل سوق المصري للسيارات، لما تشتهر به من جودة و تصميمات قوية، من بين أحدث إصداراتها هي النسخة مرسيدس CLS CLASS موديل 2021 صاحبة الأناقة والفخامة.

 

أداء المحرك

تأتي سيارة مرسيدس CLS  موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 299 حصان، تتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات، تتسارع سيارة مرسيدس من صفر إلى 100 كم خلال 6 ثانية وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 250 كم / س.

عوامل الأمان 

دعمت سيارة مرسيدس بمميزات الأمان القياسية، منها كاميرا الرؤية الخلفية، مراقبة نعاس السائق، تحذير الاصطدام الأمامي، الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ، اتصال Car-to-X يتيح للسيارات المجهزة “التحدث” مع بعضها البعض لتبادل المعلومات حول حركة المرور أو العوائق على الطريق، ومساعد خروج السيارة في حالة اقتراب حركة المرور، مراقبة النقطة العمياء.

أنظمة المساعدة

تتوافر سيارة مرسيدس CLS 2021  بنظام تثبيت السرعة التكيفي، مساعدة ازدحام المرور على السرعة المنخفضة، كشف المشاة، مساعد تغيير المسار، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، التعرف على إشارات المرور، نظام المساعدة على الركن المتوازي والعمودي، تنبيه حركة المرور الأمامية والخلفية ، ونظام كاميرا الرؤية المحيطية لركن السيارة.

 

التجهيزات الداخلية

جهزت سيارة مرسيدس بحزمة من وسائل الترفيه القياسية، أبرزها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة ، وجهاز تحكم بلوحة لمس ونظام ملاحة وراديو HD ، وبلوتوث ، ومخارج USB ، و أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، شحن الجهاز اللاسلكي، وراديو ستالايت، نقطة اتصال Wi-Fi ، وأنظمة الصوت Burmester ذات 13 و 23 مكبر صوتي، فتحة سقف، تحكم أوتوماتيكي في المناخ ثنائي المنطقة ، وبدء التشغيل عن بعد ، ومجموعة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة

ويبلغ سعر سيارة مرسيدس CLS موديل 2021 في مصر بـ مليون و965 ألف جنيه.

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