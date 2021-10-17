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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات موديل 2021 باقة 70 ألف ريال سعودي.. صور

باقة 70 ألف ريال
باقة 70 ألف ريال سعودي .. 5 سيارات موديل 2021

تتنوع الإصدارات المطروحة داخل السوق السعودي للسيارات وسط موديلات 2021، وذلك بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، جميعا تحمل العديد من التجهيزات على الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

 

وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ 5 سيارات موديل 2021 داخل السوق السعودي من باقة الـ 70 ألف ريال.

1 – سوزوكي ارتيجا موديل 2021 

 

ترتكز السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.740 متر، بينما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 4.265 متر للطول، وبعرض يقدر بـ 1.695 متر، و 1.685 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مساحتها الداخلية التي تصل لـ 7 مقاعد.

 

وزودت السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021 بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 103 حصان، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/ساعة، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ نحو 5.7 لتر لكل 100 كم.

 

أسعار السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021

 

الفئة الاولى سوزوكي إرتيجا 2021 1.5L GL بسعر 69.460 ريال.

الفئة الثانية سوزوكي إرتيجا 2021 1.5L GLX بسعر 75.095 ريال.

2 – شيفروليه ماليبو موديل 2021 

 

تنتمي شيفروليه ماليبو إلى فئة السيدان حيث دعمت بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 8.3 ثانية.

 

كا زودت بمحرك آخر أعلى تجهيزًا بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 250 حصان، و 353 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء، ومن خلال تلك الامكانيات تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع الثبات حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 7 ثواني.

 

وتبدأ أسعار السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 من 78.999 ريال حتى 144.580 ريال سعودي.

3- ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 

 

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، وانذار مانع للسرقة، ونظام تجاوز المرتفعات، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية، وبرنامج متابعة ضغط الاطارات.

 

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 105 حصان، وعزم اقصى للدوران 141 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

 

ويبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 69.999 ريال.

4 - هوندا HR-V موديل 2021 

 

تتسارع السيارة هوندا HR-V موديل 2021 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 10.1 ثانية، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1800 سي سي ، قادر على انتاج قوة 140 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 172 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس من طراز CVT أوتوماتيكية الاداء.

 

ويتراوح سعر السيارة هوندا HR-V موديل 2021 بين 72.335 ريال و 95.335 ريال سعودي.

5 – فيات 500 موديل 2021 

 

تنتمي فيات 500 موديل 2021 إلى فئة السيارت صغيرة الحجم من طراز الهاتشباك، حيث تأتي السيارة بأبعاد هيكلية بلغت 3.546 متر للطول، وبعرض يقدر بـ 1.627 متر، و 1.488 متر للارتفاع، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.300 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 185 لتر.

 

وزودت السيارة بـ محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 100 حصانا، وعزم اقصى للدوران 131 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل لـ 182 كم/ساعة، وبهذه الامكانيات تصل من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 10.7 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة فيات 500 موديل 2021 داخل السوق السعودي من 71.185 ريال إلى 82.685 ريال.

رقم ا قياسي ا موديلات 2021 السوق السعودي السوق السعودى للسيارات SUV السيدان والهاتشباك

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