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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تكثيف الخدمات المرورية بمحيط مجمعات المدارس بالقاهرة

الحركة المرورية
الحركة المرورية

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة كثافات مرورية طبيعية بمعظم المحاور ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور ، مع تكثيف الحملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني .


"تعزيز الخدمات بمجمعات المدارس"


عزز رجال المرور من تواجدهم بمحيط مجمعات المدارس الموجودة على الطرق الحيوية والتي قد تتسبب فى تكدس مروري وقت دخول وخروج الطلاب .


"أماكن الكثافات"


أفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات متحركة متوسطة من صباح اليوم الاحد ، مثل كوبرى 6 أكتوبر فإنه يشهد كثافات متحركة فى الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى مناطق وسط المدينة والجيزة ، وكذا كثافات بسيطة ومتحركة فى الاتجاه القادم من التحرير إلى مدينة نصر .


وأيضا كوبرى ١٥ مايو يشهد كثافات مرورية طبيعية فى الاتجاه القادم من الجيزة الي التحرير ومدينة نصر ، وكذا كثافات طبيعية بصلاح سالم فى اتجاه العباسية للمطار وكذا منطقة رمسيس ووسط البلد .


"أماكن السيولة"


أشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق التى تشهد سيولة مرورية " صلاح سالم فى الاتجاه القادم من المطار للعباسية و الاوتوستراد وكوبري قصر النيل وكوبرى حدائق القبة ، وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني " .

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معظم شوارع وميادين القاهرة كثافات مرورية بمعظم المحاور انتشار أمنى مكثف الملصق الالكترونى

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