تكثيف الخدمات المرورية بمحيط مجمعات المدارس بالقاهرة

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة كثافات مرورية طبيعية بمعظم المحاور ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور ، مع تكثيف الحملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني .



"تعزيز الخدمات بمجمعات المدارس"



عزز رجال المرور من تواجدهم بمحيط مجمعات المدارس الموجودة على الطرق الحيوية والتي قد تتسبب فى تكدس مروري وقت دخول وخروج الطلاب .



"أماكن الكثافات"



أفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات متحركة متوسطة من صباح اليوم الاحد ، مثل كوبرى 6 أكتوبر فإنه يشهد كثافات متحركة فى الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى مناطق وسط المدينة والجيزة ، وكذا كثافات بسيطة ومتحركة فى الاتجاه القادم من التحرير إلى مدينة نصر .



وأيضا كوبرى ١٥ مايو يشهد كثافات مرورية طبيعية فى الاتجاه القادم من الجيزة الي التحرير ومدينة نصر ، وكذا كثافات طبيعية بصلاح سالم فى اتجاه العباسية للمطار وكذا منطقة رمسيس ووسط البلد .



"أماكن السيولة"



أشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق التى تشهد سيولة مرورية " صلاح سالم فى الاتجاه القادم من المطار للعباسية و الاوتوستراد وكوبري قصر النيل وكوبرى حدائق القبة ، وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني " .

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