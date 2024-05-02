"اتحاد أمهات مصر" لطلاب الثانوية العامة: اهتموا بمراجعات وزارة التعليم المجانية

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا دعت خلاله بضرورة تشجيع طلاب الثانوية العامة على حضور المراجعات النهائية المجانية التي وجه بتنظيمها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم في المدارس .

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن هذه المراجعات يقوم بتقديمها فرق من المعلمين المتميزين المشهود لهم بالكفاءة، وفق توجيهات وزير التعليم، بجميع المحافظات على مستوي الجمهورية، كخدمة للطلاب ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، مناشدة أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم علي الاستفادة من هذه المراجعات.

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن الاعتماد علي المراجعات النهائية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة، سيخفف عبء مادي كبير عن أولياء الأمور ، بدلاً من حصص مراكز وسناتر الدروس الخصوصية ذات الأسعار المبالغ فيها .

وكان أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم (13 ) بتاريخ 15 إبريل الماضى، بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك فى ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكل مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

ونص الكتاب الدوري على تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل، مع موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.

ووجه الدكتور رضا حجازي بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين المشار إليهما، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام وتحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام السادة موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، مع تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، وإرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.