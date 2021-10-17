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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بناء قدرات مسئولى متابعة تنفيذ الهدف الرابع من SDG4.. ورشه عمل بتربيه عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع المكتب الاقليمي بالقاهرة ومركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس أول ورشه عمل من خلال مشروع بناء قدرات مسؤولى متابعة تنفيذ الهدف الرابع من ADG4 وذلك لرفع مشاركه القطاع الحكومي والخاص من جميع الوزارات المعنية بالهدف في قطاع التعليم ووضع اليه واضحه لرصد وقياس وحساب مؤشرات الهدف الرابع.

 

ويأتي ذلك فى إطار الاتفاقية المبرمة بين جامعة عين شمس متمثلة في مركز التميز التربوي و اللجنة الوطنية لليونسكو.

 

وذلك تحت رعايه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنه الوطنيه لليونسكو  ، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور ماجد نجم رئيس لجنه الهدف الرابع و رئيس جامعة حلوان السابق و الدكتوره غاده عبد الباري أمين عام اللجنه الوطنيه لليونسكو الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس ود.بشر امام قائم باعمال مكتب اليونسكو الاقليمي بالقاهره و اعضاء لجنه الهدف الرابع من اللجنه الوطنية لليونسكو

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أشارت الدكتوره رشا كمال مدير مركز التميز التربوي إلى ان الورشه تهدف لرفع مشاركه القطاع الحكومي والخاص من جميع الوزارات في قطاع التعليم كما تهدف لوضع اليه واضحه لرصد وقياس وحساب مؤشرات الهدف الرابع لتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم بالإضافة الى تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية.

تفتتح فاعليات الورشة فى الفترة من 18 الى 20 اكتوبر 2021 فى تمام  الساعه التاسعة صباحا وحتى الثالثه عصرا بمركز التميز التربوي بكلية التربيه جامعه عين شمس

م اللجنه الوطنية لليونسكو التعاون مع المكتب الاقليمي مركز التميز التربوي كلية التربية جامعة عين شمس اول ورشه عمل وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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