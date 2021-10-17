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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موقف قفشة من مباراة الأهلي والحرس الوطني

الاهلي
الاهلي

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام منافسه الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة هدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جينرال سيني كونتش ضمن منافسات في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

 

وقدم النادي الأهلي مباراة سيئة للغاية واستمرت سلسلة إضاعة الفرص والهجمات علي يد لاعبي الأهلي أمام مرمي بطل النيجر.

 

وظهر افتقاد لاعبي الأهلي لـ محمد مجدي قفشة في منتصف الملعب وهو ما آثار التساؤل حول موعد عودته من إجازة عقد القران.

 

ويعود محمد مجدي قفشة لتدريبات النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء إجازة الفرح.

 

كما سيكون محمد مجدي قفشة متاحا للمشاركة في مباراة الإياب أمام الحرس الوطني بطل النيجر في القاهرة.

 

موعد مباراة الاهلي 

وتقام مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت الموافق 23-10 في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

بطل النيجر الأهلى دوري ابطال افريقيا النادي الأهلي الحرس الوطني

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