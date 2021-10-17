عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة مرعبة.. بريطانيا تسجل 45 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

بريطانيا تسجل قفزة
بريطانيا تسجل قفزة مرعبة في إصابات كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" منذ منتصف يوليو، حيث تجاوز عدد الحالات الجديدة 45 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 45140 حالة، مقارنة مع 43275 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 8.449 مليون حالة.

وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ 20 يوليو حينما تم رصد 45863 حالة.

بكتيري ويستهدف الرئتين.. الصحة العالمية: كورونا يهدد حياة المصابين بهذا المرض

الكشف عن الإصابات الجديدة.. تحذير من الصحة السعودية تزامنا مع تخفيف إجراءات كورونا

وذكرت الوزارة البريطانية أنها سجلت  57 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، مقارنة مع 148 السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 138584 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الرابع عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والثامن من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت بريطانيا خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.

كورونا بريطانيا اصابات كورونا الصحة البريطانية سلالة دلتا وفيات كورونا

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا فى الدول العربية.. انخفاض بالإمارات والبحرين والسعودية وارتفاع ملحوظ بالعراق وفلسطين

فرنسا تستعد لإجراءات انتقامية مع بريطانيا.. ودعوات لخروج باريس من الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

يدور حول العالم .. الصين تختبر سراً صاروخا يتغلب على أنظمة الدفاع الامريكية

البحرين تستضيف أول جولات روزنامة الفورمولا 1 لموسم 2022

انخفاض 27 قرشا.. ننشر أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

أول إعلان لهواتف جوجل Google Pixel 6 قبل إطلاقها بساعات.. فيديو

قفزة مرعبة.. بريطانيا تسجل 45 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

جامعة الأزهر: آخر فرصة لتعديل الترشيح وتقديم المتخلفين إلكترونيا .. الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من وقف إنتاج بنزين 80

الصحة تعلن أسعار شهادات كورونا الجديدة وألوان البسبور الصحي

قرار جديد من رئيس الوزراء|ماذا يعني ترشيد الإنفاق العام لمدة 6 أشهر؟

وزير الأوقاف: فتح دورات مياه في المساجد الأربعاء والضوابط خلال يومين

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

عقوبة مالية في انتظار الزمالك بعد أحداث "غرفة ملابس" توسكر الكيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

في زفاف إسلامي | زواج نائل نصار من ابنة بيل جيتس وتكلفة خيالية للحفل.. صور

فيديو

لفتة إنسانية من السيسي وكلمة شيخ الأزهر القوية..الأبرز في احتفالية المولد النبوي

ياسمين صبري .. كيف أثارت إعجاب جمهور مهرجان الجونة واستياء أسرتها |فيديو

بفستان أزرق طويل.. حسن أبو الروس يثير الجدل في مهرجان الجونة.. فيديوجراف

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

ياسر عبيدو يكتب: صنائع المعروفَ في غير أهله..!

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

اﻟﻤﺰﻳﺪ