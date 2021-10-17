قفزة مرعبة.. بريطانيا تسجل 45 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" منذ منتصف يوليو، حيث تجاوز عدد الحالات الجديدة 45 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 45140 حالة، مقارنة مع 43275 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 8.449 مليون حالة.

وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ 20 يوليو حينما تم رصد 45863 حالة.

وذكرت الوزارة البريطانية أنها سجلت 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، مقارنة مع 148 السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 138584 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الرابع عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والثامن من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت بريطانيا خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.