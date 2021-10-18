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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي علاء ل روجينا في أحدث ظهور:"حبيبتي ونصي التاني"

إنجي علاء لـ روجينا في أحدث ظهور: "حبيبتي ونصي التاني"

صدى البلد

شاركت الإعلامية،إنجي علي،جمهورها،بصورة جديدة ظهرت فيها برفقة الفنانة روجينا خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت علاء صورتهم من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،وكتبت من خلالها معلقة:"حبيبتي و نصي التاني الحلوة القمر ".
 

وحضر لمهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة  أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

 

كما يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، إنجي علي، مايان السيد.. وآخرين.

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