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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 19-10-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرسعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19-10-2021، بعد ان انخفض أمس بمقدار جنيهين اثنين أمس الإثنين  علي مستوي الأعيرة الذهب بمحلات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 885 جنيها مقارنة بـ887 جنيها أمس بفارق 2 جنيه.


ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 774 جنيها مقابل 776 جنيها أمس بفارق جنيهين.


وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 663 جنيها مقابل665 جنيها أمس .


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين أعيرة الذهب نحو 516 جنيها مقابل517 جنيها أمس


ووصل سعر الجنيه الذهب 6192 جنيها وأوقية الذهب 27.51 جنيها و كيلو الذهب 884.6 ألف جنيه.


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية
 

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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