ناقد فني: مخرج «ريش» جسّد الفقر الشديد ولم يتطرق للتطوير في مصر

قال سعد سلطان الناقد الفني بالأهرام، إن فيلم ريش مهين وغير مقبول إطلاقا، مضيفا أن الفيلم يظهر مصر القديمة ولا توجد أي اشارة إيجابية به.



وأضاف سعد سلطان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذا الفيلم من إنتاج مصري ويوناني وفرنسي وبلجيكي، ولا يوجد به أي إبداع، لافتا إلى أنه يعكس صورة سلبية جدا عن مصر.

وتابع سعد سلطان الناقد الفني بالأهرام، أنه تم تكريم الفيلم من قبل وزيرة الثقافة بسبب محمد حفظي منتج الفيلم ورئيس مهرجان القاهرة، مشيرا إلى أن هناك منظمات أجنبية تمول الأفلام التي تغير الوعي وهدفها الإساءة لمصر.



وأكمل سعد سلطان الناقد الفني بالأهرام، أنه تم تصوير الفيلم في شوارع المنيا المتهالكة ولم يرصد التطوير الذي يتم فيها، ومخرج الفيلم يقصد تجسيد الفقر الشديد وعدم التطرق لما يحدث في الدولة.

وفي السياق نفسه أشار سعد سلطان الناقد الفني بالأهرام، إلى أن الفنانين انسحبوا من عرض فيلم ريش بعد 15 دقيقة.





فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفنانين المشاركين في مهرجان الجونة غضبوا بشدة بسبب فيلم ريش لإساءته لمصر، مضيفا أنه لا يوجد مشهد واحد في الفيلم يدل على أن مصر تطورت.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن من عمل هذا الفيلم عايش في 2011 و2013، متسائلا : "هل إحنا مشبعناش من محاولات تقديم صورة غير واقعية والتحدث عن مصر بطريقة سيئة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه في عام 2014 الرئيس السيسي أكد أن مصر ستكون بلا عشوائيات في المستقبل، ومصر الجديدة فيها إبهار ودولة بلا عشوائية.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تنقل المواطنين من العشوائيات إلى مساكن لائقة، مسائلا :"ما هى رسالة الفيلم، وهو فيلم يسيء للمرأة المصرية".

واستنكر الإعلامي أحمد موسى، تكريم إيناس عبد الدايم وزير الثقافة صناع فيلم ريش، قائلا :"كيف تكرم الوزيرة عمل فني يسيء لمصر، من المسئول عن منح تراخيص لفيلم مثل ريش".

وقرر عدد من المبدعين والنجوم الانسحاب من عرض فيلم “ريش” أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذى تستمر دورته الخامسة حتى الخميس المقبل.

جاء قرار انسحاب النجوم والمبدعين من الفيلم نتيجة رؤيتهم للعمل، بأنه مسيء إلى مصر حيث يظهر عديد من الجوانب السلبية في المجتمع ويركز عليها بشكل رئيسي ولا يلقى الضوء على أي جوانب إيجابية.

وكان من أبرز النجوم الذين قرروا أن ينسحبوا من مشاهدة الفيلم ، بعد عرضه بنصف ساعة تقريبا المخرج عمر عبد العزيز وشريف منير وأشرف عبد الباقى وأحمد رزق.

فيلم ريش أو Feathers هو أول فيلم روائي طويل يحصد الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، ونال مخرجه عمر الزهيري العديد من الثناء على فيلمه.

شركة Grasshopper Film ومقرها نيويورك نالت حقوق توزيع فيلم ريش في أمريكا في صفقة أعلن عن تفاصيلها اليوم ونشرها موقع هوليوود ريبورتر.

وتم توزيع الفيلم في الصين وإيطاليا واليونان، وسيتم طرحه في فرنسا قريبا.

وحصل فيلم ريش أيضا على جائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل فيلم في الأقسام الموازية لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض الفيلم المصري ريش في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة الـ60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.