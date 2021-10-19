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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورة تدريبية عن تحليل البيانات بجامعة حلوان اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

 

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين.

ويأتى ذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

يقدم المركز دورة تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والحديثة يومي الثلاثاء والأربعاء ١٩ و ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKds8_6zh4qNLg5YNV5qHFlPGGN9DZJRqjShYLz6hmCCmaAg/viewform?usp=sf_link

 

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رئيس جامعة حلوان لطلاب كليات الزمالك: مكتبي مفتوح لكم في كل وقت

وقد أجرى الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، جولة تفقدية بكليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية بالزمالك.


في إطار سلسلة من الجولات على كليات جامعة حلوان الداخلية بالحرم الجامعى والخارجية لمتابعة انتظام الدراسة والعملية التعليمية، برفقة الدكتور السيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة و الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية.

وخلال لقائه بالطلاب في كليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية، أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن مكتبه مفتوح لأي طالب من طلاب الجامعة في حال وجود أي شكوى تخص العملية التعليمية، داعيا الطلاب إلى التفاعل الإيجابي المثمر والبناء داخل الجامعة واللجوء لإدارة الجامعة أو لإدارة الكلية في حال وجود أي صعوبات أو مطالب لديهم، مضيفاً أن الجامعة ستعمل على حلها.

كما قدم الدكتور ممدوح مهدي التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في كليات جامعة حلوان بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، وقال إن جولته تأتى انطلاقا من حرصه الدائم على التواصل المباشر مع الطلاب للتعرف على ما قد يعترضهم من صعوبات أو متطلبات قد يحتاجون اليها، والاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها مع بداية العام الجامعي الجديد.

جامعة حلوان الدورات التدريبية أعضاء هيئة التدريس دورة تدريبية دورات تدريبية

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