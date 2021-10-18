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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللهم ارزقنا شفاعته.. إنجى علاء تهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف

صدى البلد

هنأت السيناريست ومصممة الأزياء إنجى علاء الأمة الإسلامية والعربية  بمناسبة المولد النبوي الشريف ، ونشرت تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر .

وكتبت انجى علاء «كل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف
اللهم أحيِنا وأمِتنا على سُنة نبيك محمد واحشُرنا في زمرته، وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا من كأسه شربة لا نظمأ بعدها أبدًا وصلِّ عليه وسلم تسليمًا كثيرًا .. حبيبي يا رسول الله #المولد_النبوي_الشريف ". 

يذكر أن إنجى علاء عبرت عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

وأضافت إنجى علاء: «من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية».

كوفيد 25 ولكن انجي علاء

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