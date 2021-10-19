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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتعاون مع وزارة التعليم العالى

وحدة متابعة الخريجين بآداب عين شمس تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية

جانب من الدورة
جانب من الدورة


نظمت وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب  جامعة عين شمس بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى متمثلة في ادارة الإعلام والعلاقات البيئية بوزارة التعليم العالي دورة مجانية بعنوان : " المهارات الريادية .. برنامج ولد فكره  مشروعك  " على مدار يومين. 

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور. هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور مصطفى مرتضي عميد كلية الآداب ، وإشراف الدكتور رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع  أمل شعبان مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات البيئية بوزارة التعليم العالى وتنفيذ الدكتورة إيمان طه مديرة وحدة الخريجين والأستاذ المساعد بقسم الجغرافيا



وهدفت الدورة إلى تنمية مهارات الطلاب في مجال القيادة والريادة لتحقيق الهدف المرجو منها الذى يتمثل في إيجاد خريج متمكن ولديه الخبرات العملية التي يحتاجها سوق العمل، وتعد هذه الدورة التدريبية واحدة من ضمن سلسلة محاضرات ودورات تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات العملية للطلاب بما يسهم في فتح آفاق جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل في مصر والتي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على دراسة ريادة الأعمال  وكيفية التخطيط للمشروعات بهدف  تمكين الطالب  خاصة في المراحل الدراسية النهائية من خوض مجالات عديدة للعمل بجانب تخصصه الدراسي .

 


واعتمدت الدورة على تقسيم الطلاب إلى حلقات عمل صغيرة للإعداد والتخطيط للمشروعات المقترحة  وتدريبهم على التفكير العلمي المنظم .


 قام بتدريب الطلاب  د. مي التلاوي استشاري تنمية الموارد البشرية والتنمية المستدامة والتطوير المؤسسي ، و خبير التعليم الفني والتدريب المهني ، و رئيس مجلس أمناء مؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD)

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