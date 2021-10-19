عبدالحميد أباظة: الدولة أوقفت العمل بقانون نقل أعضاء المتوفى بضغوط شخصية 2014





أكد الدكتور عبدالحميد اباظة، رئيس لجنة إعداد وصياغة قانون زراعة الأعضاء، أنه جرى حسم قانون زراعة الأعضاء من المتوفي للحي في المؤتمر الاسلامي بالقاهرة وفتوى الأزهر، لافتًا إلى أن الأزهر والكنيسة والمؤتمرات الاسلامية أقروا بزرع الأعضاء من الأموات.

وأضاف الدكتور عبدالحميد اباظة، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الفرق الطبية المصرية مدربة على زرع الأعضاء وننتظر التفعيل، بالاضافة إلى وضع القواعد النهائية بالتنسيق مع القوات المسلحة لاستخدام الطيران في نقل المتوفي بين المحافظات، بالاضافة إلى أنه جرى تحديد موعد أول علمية زرع كبد من متوفي لحي في مارس 2014.

وتابع أنه جرى وقف القرار بالعمل بقانون نقل زراعة الأعضاء في نفس العام تحت ضغوط شخصية من أصحاب القرار في الدولة آن ذاك.