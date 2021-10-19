هنادي مهنا تكشف عن حلواها المفضلة في المولد النبوي الشريف

كشفت الفنانة هنادي مهنا، فى تصريح خاص لموقع صدى البلد، عن ذكرياتها مع يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي نحتفل به اليوم الثلاثاء.

وقالت هنادي مهنا: "أحب أكل حلوى المولد وخاصة الحمصية، فهي من أكثر الحلويات التي أحرص على تناولها".

وعن عروسة المولد؛ قالت "لست من هواة عروسة المولد، وكنت في بعض الأوقات أتخوف من شكلها".

وفي سياق متصل، تحدثت النجمة سمية الخشاب، عن ذكرياتها مع حلوى المولد النبوي، وأول عروسة مولد حصلت عليها.

وقالت سمية الخشاب، في تصريح خاص لصدى البلد: "أول عروسة مولد أعطاها لي والدي حيث كان يحرص دائما أن يشتري لي عروسة كل عام، وكانت هذه عادة تجعلني أشعر بالسرور".

وأضافت سمية الخشاب: آكل الحمصية دائما، مش بس في المولد، وأحب الملبن للغاية مع عين الجمل"؛ وقالت مازحة: "ملبن مصر بيحب الملبن.

من جانبها كشفت النجمة أيتن عامر عن ذكرياتها مع المولد النبوي الشريف، وقالت: ذكرياتي مع يوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي ترتبط بي منذ الطفولة حيث أن والدي كان أول من أهداني بعروسة المولد ، وكنت سعيدة للغاية وقتها ".

وأضافت إيتن عامر :" أحب أكل حلوى المولد ، حيث يعد أفضل الحلوى بالنسبة لي هي الحمصية و الملبن، والتي أحرص على تناولهما في هذا اليوم ".

شريهان تهنئ جمهورها بمناسبة المولد النبوي

هنأت الفنانة الكبيرة شريهان جمهورها بمناسبة المولد النبوى الشريف ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر .

حيث غردت شريهان قائلة : " "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) صدق الله العظيم.. في يوم المولد النبوي الشريف رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كل عام ومصر والشعب المصري وجميع شعوب الأمة العربية والإسلامية بخير وسلام وأمان وطُمَأْنينة واستقرار".

أصالة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف:

نشرت الفنانة أصالة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مهنئة الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتبت: “كلّ عام وأمّة محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام بخير وسلام .. اللهمّ أعزّ الإسلام بالطيبين المخلصين وحفظنا منّ كلّ شرً وحفظ جميع البشر وأعاننا جميعاً على المحبّة والتسامح ..”.

منة فضالي تحيي ذكرى المولد النبوي:

أحيت الفنانة منة فضالي ذكرى ميلاد النبي محمد صل الله عليه وسلم، وشاركت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام”.

وهنأت الفنانة منة فضالي جمهورها بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف.