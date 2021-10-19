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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الرئاسة: السيسي يصل إلى أثينا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

عرضت فضائية إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا أفاد أن متحدث الرئاسة صرح بأن الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة فى القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.

ويتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث التي انطلقت عام 2014.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة "أثينا" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

ومن المقرر كذلك، أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس السيسي مع  كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الرئيس لقاءً مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، للتباحث حول العلاقات المتميزة بين البلدين التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء اليونان الرئيس السيسي العلاقات الثنائية اليونان وقبرص اليونان

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