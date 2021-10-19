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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مسنة تحاول إنقاذ حفيدتها من انهيار منزلهما فتموت تحت الأنقاض.. فيديو

إنهيار منزل بالقليوبية
إنهيار منزل بالقليوبية

دون سابق إنذار، شهدت قرية عزبة المفتي التابعة لقرية شبلنجة مركز بنها فى القليوبية كارثة دامية بعد عشاء أخيرة للعائلة، حيث انهار سقف منزل إحدى الأسر ما أسفر عن مصرع مسنة وحفيدها في الحال وإصابة زوجها وشقيقة الحفيد المتوفي في الحادث بينما نجا باقي أفراد الأسرة من الموت المحقق.

وقال إسلام عبد العظيم نجل ضحية منزل بنها إن المنزل الذى شهد الانهيار مبني منذ سنوات طويلة وتعيش فيه والدته المتوفاة ووالده، مشيرا إلى أن الحادث وقع مساء أول أمس الساعة التاسعة مساء بعد أن تناولت الأسرة العشاء في وجود شقيقتي ووالدي ووالدتي وأبناء شقيقتي المقيمين بمدينة بنها الذين كانوا في زيارة للأسرة وكانوا يتأهبون للانصراف قبيل الحادث حيث فوجئ الجميع عقب تناول وجبة العشاء بانهيار السقف.

وحاولت الجدة إنقاذ حفيدها دون جدوى، حيث حكى نجل الضحية أن الجدة حاولت إنقاذ حفيدها ولكنهما أصيبا إصابات بالغة وتوفيا في الحال بينما أصيب والده وابنة شقيقته وجرى إنقاذهما في المستشفى وتماثلهما للشفاء، ورجح أن يكون السبب تهالك أخشاب السقف بشكل مفاجئ ما تسبب في انهياره.

وتابع أن ضحيتي الحادث هما والدته مديحة أحمد نور الدين 60 سنة ربة منزل ونجل شقيقته مراد عبد المنعم شوقي 11 سنة والمصابون والده عبد العظيم علي عبد الله 65 سنة وابنة شقيقته أمينة شوقي 4 سنوات بينما نجا هو وشقيقته الأخرى من الحادث لخروجه قبيل الحادث بدقائق قائلا : " ما حدث كان قضاء وقدرا مؤكدا أن والدته حاولت إنقاذ حفيدها ولكنهما توفيا.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بانهيار سقف غرفة بمنزل بالقرية وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتبين وفاة عجوز وحفيدها وإصابة شخصين آخرين.

وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابقين الأرضي من الطوب الأحمر والأسمنت بنظام الحوائط الحاملة كما أن الطابق الثانى مكون من 3 غرف وصالة مسقوف بالخشب والبوص فحدث تهدم لسقف الثاني على السكان دون انهيار للمنزل.

وكشفت المعاينة أن المنزل خارج الكتلة السكنية القديمة بقرية شبلنجة وأن سقف الدور الثاني هو الذي حدث به الانهيار نتيجة الأحمال الزائدة ولم يحدث أي تداعيات للمنازل المجاورة من أي تصدعات وأسفر الحادث عن وفاة سيدة مسنة وحفيدها وإصابة شخصين آخرين وجرى نقلهم إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

عزبة المفتي القليوبية انهار سقف منزل اخبار الحوادث اخبار المحافظات

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