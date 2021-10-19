عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عداد كورونا| أرقام ضخمة كل لحظة.. وهذه أسوأ معدلات إصابة يومية في العالم

كورونا وباء يقلق
كورونا وباء يقلق العالم

عندما اجتاح وباء فيروس كورونا  Covid-19 العالم في عام 2020 ، تعرضت المملكة المتحدة لضربة شديدة ، حيث أبلغت عن بعض أعلى أعداد الحالات و الوفيات في أوروبا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي.
تم الإشادة على نطاق واسع بإطلاق التطعيم السريع في المملكة المتحدة الذي ساعد في السيطرة على الحالات.
الآن يبدو الوضع مختلفًا بشكل كبير ، حيث تسجل البلاد ما يقرب من 50000 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد يوميًا - مما يجعلها واحدة من أسوأ معدلات الإصابة اليومية في العالم.
 

تركيا وقرارات مجلس الأمن وانتخابات ليبيا والشراكة مع مصر.. أبرز تصريحات الرئيس القبرصي

مكانة مصر وانتخابات ليبيا ..أبرز ما جاء في تصريحات رئيس وزراء اليونان

يوم الإثنين ، تم تسجيل 49156 حالة جديدة ، وهو أعلى رقم في ثلاثة أشهر ويرفع العدد الإجمالي للحالات إلى أكثر من 8.4 مليون في المملكة المتحدة.

كما أبلغت الدولة عن 45 حالة وفاة جديدة في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي .


وفي الوقت نفسه ، تزايدت حالات دخول المستشفيات والوفيات بشكل مطرد منذ الصيف عندما تم رفع قيود كوفيد في إنجلترا في 19 يوليو، وتمت إعادة  فتح الحانات والمطاعم والنوادي الليلية وأصبح ارتداء الأقنعة (في الغالب) أمرًا طوعيًا ليس به إجبار أو إلزام قانوني.

لحسن الحظ ، ارتفعت أعداد حالات الاستشفاء وسارت معدلات الوفيات بمعدل أبطأ بكثير مما كانت عليه في وقت سابق من الوباء ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن لقاحات كوفيد فعالة للغاية في منع العدوى الشديدة.

ومع ذلك ، يحذر المتخصصون في الرعاية الصحية في بريطانيا  من شتاء قاسٍ قادم.
يقول الخبراء إن هناك مجموعة متنوعة من الأسباب وراء أرقام Covid الحادة في المملكة المتحدة - بدءًا من عدم إلزامية الكمامات (حتى في الأماكن المغلقة، مثل وسائل النقل العام ، التي نادرًا ما يتم تطبيق القاعدة بها) إلى التجمعات الداخلية الكبيرة التي سمحت بانتشار الفيروس.

كما تم الاستشهاد بتردد المملكة المتحدة في تطعيم المراهقين الأصغر سنًا ، وهو الأمر الذي فعلته دول أخرى في أوروبا والولايات المتحدة قبل ذلك بكثير ،إضافة  إلى العودة إلى المدارس في سبتمبر ، لتكون كلها أسباب للارتفاع الحاد في الحالات .

في حين أن ”التفسير المحتمل الآخر هو أن المملكة المتحدة قامت بالتلقيح في وقت أبكر من بقية أوروبا ، وبالتالي فقد أظهرت مزيدًا من التراجع في الحماية ، خاصة بين كبار السن” .

وثائق سرية تكشف مفاجأة عن حقيقة ظهور كورونا ..ربما تغير كل شيء

وداعا كورونا.. الإعلان عن AZD7442 .. عقار جديد يدمر وباء كورونا


في ضوء ما نعرفه عن تضاؤل ​​المناعة ، قررت المملكة المتحدة ( مثل إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى في أوروبا) في سبتمبر طرح جرعات معززة لمن هم فوق الخمسينيات من العمر وللطواقم الطبية وأي شخص يعاني من ظروف صحية بالغة.

دعا الخبراء الحكومة إلى تكثيف التطعيمات في المجموعات غير الملقحة ، وخاصة بين الشباب ، وإطلاق التعزيزات بشكل أسرع. 

كما حذروا من التراخي هذا الشتاء أو الاعتماد على استراتيجية ”مناعة القطيع” المثيرة للجدل .
هناك أيضًا مخاوف متزايدة بشأن متغير دلتا الذي يتم تحديده في عدد متزايد من حالات كوفيد في المملكة المتحدة ، حيث يشير البعض إلى أنه قد يكون عاملاً محتملاً آخر في ارتفاع أعداد الحالات.

يوم الجمعة الماضي ، أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تقريرًا قالت فيه ”لوحظ أن سلالة دلتا المعينة حديثًا باسم AY.4.2 تتفشى أكثر في إنجلترا” .

من جانبها، أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من241.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.9 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 241.113.527، وإجمالي الوفيات 4.905.124.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ726196 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.050.899.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ603465 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.651.910.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 452290، وإجمالي إصابات 34.081.315.

 

بريطانيا فيروس كورونا الرعاية الصحية كبار السن المملكة المتحدة المستشفيات فيروس كورونا وباء فيروس كورونا COVID-19 ضربة شديدة الوفيات الوباء التطعيم المناعة الكمامات

موضوعات متعلقة

أفضل من النمسا وتركيا وسويسرا.. مصر ضمن الفئة الآمنة لكورونا

استمرار الاحتجاجات في إيطاليا ومواجهات دامية مع الشرطة.. ماذا يحدث في البلد الأوروبي؟

لماذا حذر أطباء الولايات المتحدة من موجة كورونا مع قدوم فصل الشتاء؟

انبعاثات الاحتباس الحراري.. هل يستطيع بايدن تحقيق أهم هدف لبلاده والعالم؟

تصريحات مفاجئة.. هذا ما قاله البنك الدولي وتقرير الجوع العالمي عن أفقر دول العالم

انقطاع تام للكهرباء.. أزمة طاقة كارثية تضرب الهند بعد أوروبا.. فما تفاصيل الحكاية؟

فرنسا تستعد لإجراءات انتقامية مع بريطانيا.. ودعوات لخروج باريس من الاتحاد الأوروبي

غموض حول مقتل 4 من عائلة واحدة.. رواية جديدة عن مقتل السياح الروس في ألبانيا

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يفتتح غدا معرض الكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية

بالأسماء.. الأوقاف تعلن من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من خطباء المكافأة

وكيل خطة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى 1.5%

الوزراء: ترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية

مستر أولمبيا.. "بيج رامي" يجوب شوارع القاهرة في حافلة مكشوفة |فيديو

أول تعليق لـ هبة محمد عقب استغناء فريق طائرة الزمالك عنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

نهايته قربت.. شوبير يفتح النار على مجاهد عقب جلسة مجلس النواب

الأوقاف: عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال اليوم ..البحوث الفلكية تجيب

بقوة 6.4 بمقياس ريختر.. زلزال بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر وبلاد الشام

تامر أمين يكشف سر فصل الميكروفون والكهرباء عن محمد رمضان في الجونة

بعد اتهامه بالإساءة لمصر.. تحرك برلماني ضد فيلم "ريش"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان

لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. أحمد رزق.. لماذا انسحب الفنانون من فيلم ريش أثناء عرضه

من هو حبيب هند رستم الذي رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار من أجله

حزم حقائبه.. هل يرحل موسيماني عن الأهلي ؟ تفاصيل

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ