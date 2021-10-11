وداعا كورونا.. الإعلان عن AZD7442 .. عقار جديد يدمر وباء كورونا

أعلنت شركة أسترازينيكا AstraZeneca اليوم الاثنين أن علاجها التجريبي المضاد لفيروس كورونا COVID-19 أثبت فعاليته في التجارب الأخيرة في منع حالات المرض الشديدة أو الوفاة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل.

قالت الشركة في بيان صحفي ، عند مقارنتها بالعلاج الوهمي ، إن العلاج بالأجسام المضادة لـ AstraZeneca ، المسمى AZD7442 ، قلل من خطر الإصابة بـ COVID-19 الشديد أو الوفاة بنسبة 67٪ .

أضافت: "هذه النتائج المهمة لـ AZD7442 ، تركيبة الأجسام المضادة طويلة المفعول لدينا، تضيف إلينا أدلة متزايدة لاستخدام هذا العلاج في الوقاية والعلاج من COVID-19".



وقال مين بانجالوس ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا AstraZeneca ، إن التدخل المبكر بأجسامنا المضادة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في تطور المرض الشديد ، مع استمرار الحماية لأكثر من ستة أشهر.

وذكر أن علاج أسترازينيكا "AZD7442" أثبت أنه يمنع فيروسات COVID-19 من الارتباط بالخلايا المضيفة وأن لديه القدرة على تحييد متغيرات COVID-19 بما في ذلك سلالات دلتا ومو.

تم اكتشاف الأجسام المضادة المستخدمة في تطوير العلاج من قبل المركز الطبي بجامعة فاندربيلت وتم ترخيصها من قبل شركة AstraZeneca في يونيو من عام 2020.

ويتم تطويرها بدعم من حكومة الولايات المتحدة ، بما في ذلك تمويل من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

في الأسبوع الماضي ، طلبت أسترازينيكا إذنًا للاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاجها الوقائي من COVID-19.

وفي تطبيقه من قبل إدارة الأغذية والعقاقير ، استشهدت AstraZeneca ببيانات من تجربة تظهر أن AZD7442 كان فعالًا بنسبة 77 بالمائة في إيقاف حالات أعراض COVID-19.

من جانبها، أعلنت شركة الأدوية ميرك Merck اليوم الاثنين أنها طلبت إذنًا للاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لحبوبها المضادة للفيروسات COVID-19.

وأعلن خبراء الصحة عن هذا العلاج باعتباره عامل تغيير محتمل في مكافحة جائحة COVID-19.

ومع ذلك ، فإن الخبراء مثل المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي قال إن القول بعدم الحاجة للحقن يعد “رواية كاذبة لأن هناك حاجة للقاحات حتى إذا تمت الموافقة على حبوب ميرك هذه"، مؤكدا على أهمية الانجرار وراء الاعلانات البراقة، لأنه في هذه الأزمة وغيرها لاسبيل إلا بالاعتماد على التجربة والعلم.