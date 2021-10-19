عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء موزعات كهرباء جهد المتوسط بمركزي أبو حماد والحسينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد السيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال  إنشاء موزعات كهرباء الجهد المتوسط بمركزي أبو حماد والحسينية  بتكلفه ماليه 66 مليون جنيه ، مؤكداً أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة بالفعل يُساعد على تأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المواطنين والمشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من عدم إستقرار التيار الكهربائي والإنقطاع المتكرر.

 

شدد محافظ الشرقية على رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يدشنان مبادرة سلامتك تهمنا بالعاشر من رمضان

من جانبه أشار المهندس محمد السيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية إلي أنه جاري إنشاء موزع كهرباء الصوه بمركز أبو حماد بتكلفة 50 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 30% ، وكذلك  إنشاء موزع كهرباء صان الحجر  بمركز الحسينية بتكلفه 16 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 100% وجاري تنفيذ أعمال التركيبات وذلك في إطار تطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

 

أوضح رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزع كهرباء العصلوجي ذو الجهد المتوسط  بمركز الزقازيق بتكلفه 53 مليون جنيه وتم التشغيل الفعلي وإطلاق التيار ، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

كهربا الشرقية الكهرباء محافظ الشرقية الزقازيق المشروعات رئيس شركة

ترشيحاتنا

الإمام الأكبر: تربطنا بماليزيا علاقات تاريخية وطلابها نموذج يحتذى به في الالتزام

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو عدو سيدة على السكة الحديد خلف قطار بالغربية

نوستالجيا... احتلت شوارع مصر لربع قرن.. فيات 128 سابقة زمانها في عالم التصميم والمحركات

علامة فى مشيك تدل على الإصابة بالسرطان.. أعراض خفية وأطعمة تساعد فى العلاج سريعا

قراصنة صينيون يخترقون iPhone 13 Pro في 15 ثانية ويحصلون على مكافأة 300 ألف دولار.. ما القصة؟

البلدي بـ 48 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل الارتفاع بالأسواق.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

وفاة نجل الفنان الراحل عبد المطلب في المغرب بعد صراع مع المرض

معجبنيش.. أحمد رزق يكشف مفاجأة حول انسحابه من عرض فيلم ريش.. خاص

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

نهايته قربت.. شوبير يفتح النار على مجاهد عقب جلسة مجلس النواب

تامر أمين يكشف سر فصل الميكروفون والكهرباء عن محمد رمضان في الجونة

طلب غريب من ابنة أغنى رجل في العالم للزواج من المصري نائل نصار

هل تحدث توابع لـ زلزال اليوم ..البحوث الفلكية تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان

لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

فيديو

غاوي مشاكل.. لماذا لم يكمل محمد رمضان فقرته في مهرجان الجونة؟..فيديو جراف

فيديو جراف.. أحمد رزق.. لماذا انسحب الفنانون من فيلم ريش أثناء عرضه

من هو حبيب هند رستم الذي رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار من أجله

حزم حقائبه.. هل يرحل موسيماني عن الأهلي ؟ تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ