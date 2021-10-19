إنشاء موزعات كهرباء جهد المتوسط بمركزي أبو حماد والحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد السيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء موزعات كهرباء الجهد المتوسط بمركزي أبو حماد والحسينية بتكلفه ماليه 66 مليون جنيه ، مؤكداً أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة بالفعل يُساعد على تأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المواطنين والمشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من عدم إستقرار التيار الكهربائي والإنقطاع المتكرر.

شدد محافظ الشرقية على رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

من جانبه أشار المهندس محمد السيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية إلي أنه جاري إنشاء موزع كهرباء الصوه بمركز أبو حماد بتكلفة 50 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 30% ، وكذلك إنشاء موزع كهرباء صان الحجر بمركز الحسينية بتكلفه 16 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 100% وجاري تنفيذ أعمال التركيبات وذلك في إطار تطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

أوضح رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزع كهرباء العصلوجي ذو الجهد المتوسط بمركز الزقازيق بتكلفه 53 مليون جنيه وتم التشغيل الفعلي وإطلاق التيار ، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.