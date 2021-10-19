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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة: سجن مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات.. حقيقة رحيل مدرب الأهلي.. شوبير يفتح النار على أحمد مجاهد

فريق الزمالك
فريق الزمالك

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات
أكد تقرير صحفي، أن القضاء الجنوب إفريقي، حكم بسجن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ.

كسرتوا قلبي.. موسيماني يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي


كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس حديثه مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على هامش المؤتمر الذي عقده محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، أمس الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة.

نهايته قربت.. شوبير يفتح النار على مجاهد عقب جلسة مجلس النواب


علق الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق علي جلسه اشرف صبحي وزير الرياضة وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أمس بمجلس النواب عقب وجود ١٥ طلب إحاطة لهم.

الشناوي والشحات وصلاح محسن.. شوبير يصدم جماهير الأهلي حول غيابات الفريق


أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف إصابات لاعبي الفريق قبل انطلاق بطولة الدوري المصري يوم ٢٥ أكتوبر الجاري.

استقبال حافل لبيج رامي بمطار القاهرة والشباب والرياضة في مقدمة المُستقبلين لمستر أوليمبيا


كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفداً رسمياً من الوزارة يضم مساعديه وعدداً من القيادات لاستقبال بيج رامي مستر أوليمبيا في مطار القاهرة الدولي  فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

صلاح يثير جنون الإنجليز.. مشجع يطلب وساطة "مو" للسفر إلى مصر |فيديو


طالب أحد مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك لاعب الريدز مخاطبة زميله محمد صلاح، لمساعدته في الحصول على تأشيرة السفر إلى مصر.

مدرب ريال مدريد السابق: أتمنى تدريب الأهلي أو الزمالك.. وهذه فرص تتويج صلاح بالكرة الذهبية 

يمتلك الإسباني بابلو فرانكو خبرة كبيرة في مجال التدريب، حيث خاض العديد من التجارب أبرزها عمله مدربا مساعد لـ جولين لوبيتيجي في الجهاز الفني الأسبق لـ ريال مدريد عام 2018، كما شغل نفس المنصب أيضا في العديد من الأندية من بينها خيتافي.

 

هورفات يكشف عن توقعاته لديربي النصر والهلال.. ويوجه رسالة لجماهير العالمي (خاص)
أكد ألين هورفات، المدير الفني السابق لفريق النصر السعودي، أن العالمي هو المرشح الأول للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

 

الزمالك موسيمانى الأهلى أخبار الرياضة محمد صلاح شوبير

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