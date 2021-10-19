وكيل التعليم بالغربية يتفقد مدارس قطور وطنطا .. صور

تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم مدرسة على محمد احمد بنات بإدارة غرب طنطا التعليمية لمتابعة انتظام سير الدراسة .

وشملت زيارته لها بعض الحصص الدراسية وحصة نشاط رياضى، كما أوصى باستغلال الفناء الخلفى للمدرسة بان يجهز ليكون ملعب للكرة الطائرة وتم التواصل مع الموجه العام للتربية الرياضية بالمديرية لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء الملعب.

كما أوصي وكيل التعليم في توجيهاته لمساعديه بالاستمرار فى اتباعها للإجراءات الاحترازية وتأكيد على الالتزام بالكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة الطلبة.

كما توجه وكيل التعليم لإدارة كفر الزيات التعليمية حيث قام بزيارة مدرسة سعد بن ابى وقاص ومدرسة كفر العرب للتعليم الأساسي .

كما تفقد قاعات رياض الاطفال واثنى على تطبيق التباعد بها والحفاظ على النظافة والصحة العامة لهم ثم قام بالمرور على الحجرات الدراسية وحضر حصة نشاط تربية فنية كذلك حصة باستخدام السبورة التفاعلية .

وفى نهاية الجولة أعلن وكيل التعليم الحرص على استغلال جميع الفراغات لمصلحة الطالب ، استخدام كافة الوسائل التعليمية المتاحة ، استخدام الأدوات الشخصية فقط، الحرص على التباعد لضمان صحة جيدة ، استخدام الكمامة فى التعامل خلال الفترة المقبلة .

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