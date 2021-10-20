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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 20-10-2021

ارشيفية
ارشيفية

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 20- 10-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.


العملة               شراء                        بيع
دولار أمريكى 15.6463                15.7768
يورو 18.2373                           18.3910
جنيــه إسترليـنى 21.6263               21.8082
دولار كنـدى 12.6752                   12.7851
كرون دانمركى 2.4509                    2.4717
كرون نرويجى 1.8729                    1.8894
كرون ســويدى 1.8177                     1.8335
فرنك سويسرى 17.0179                    17.1654
100 ين يابانى 13.6960                     13.8150
ريـــال سعـــودى 4.1713                   4.2063
دينــار كويتى 51.8089                     52.3762
درهم اماراتى 4.2592                        4.2956
دولار اســـترالى 11.6862                11.7852
دينــار البحــرين 41.4988                41.8615
ريـــال عمـــانى 40.6376                   40.9807
ريـــال قطــــرى 4.2961                     4.3343
دينـار اردنـى 22.0370                      22.2836
يوان صينى 2.4473                           2.4708

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري دولار أمريكي يورو ريال سعودي

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