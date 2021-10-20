أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 20-10-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 20- 10-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6463 15.7768
يورو 18.2373 18.3910
جنيــه إسترليـنى 21.6263 21.8082
دولار كنـدى 12.6752 12.7851
كرون دانمركى 2.4509 2.4717
كرون نرويجى 1.8729 1.8894
كرون ســويدى 1.8177 1.8335
فرنك سويسرى 17.0179 17.1654
100 ين يابانى 13.6960 13.8150
ريـــال سعـــودى 4.1713 4.2063
دينــار كويتى 51.8089 52.3762
درهم اماراتى 4.2592 4.2956
دولار اســـترالى 11.6862 11.7852
دينــار البحــرين 41.4988 41.8615
ريـــال عمـــانى 40.6376 40.9807
ريـــال قطــــرى 4.2961 4.3343
دينـار اردنـى 22.0370 22.2836
يوان صينى 2.4473 2.4708