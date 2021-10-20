أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 20-10-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 20- 10-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.



العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6463 15.7768

يورو 18.2373 18.3910

جنيــه إسترليـنى 21.6263 21.8082

دولار كنـدى 12.6752 12.7851

كرون دانمركى 2.4509 2.4717

كرون نرويجى 1.8729 1.8894

كرون ســويدى 1.8177 1.8335

فرنك سويسرى 17.0179 17.1654

100 ين يابانى 13.6960 13.8150

ريـــال سعـــودى 4.1713 4.2063

دينــار كويتى 51.8089 52.3762

درهم اماراتى 4.2592 4.2956

دولار اســـترالى 11.6862 11.7852

دينــار البحــرين 41.4988 41.8615

ريـــال عمـــانى 40.6376 40.9807

ريـــال قطــــرى 4.2961 4.3343

دينـار اردنـى 22.0370 22.2836

يوان صينى 2.4473 2.4708