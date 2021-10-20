خدمة اجتماعية حلوان تقيم مسابقة في الشطرنج نهاية أكتوبر

تتابع جامعة حلوان الاسبوع الثانى من الفصل الدراسى الاول بالعام الجامعة 2021 - 2022 ، وسط انتظام حضور الطلاب بكافة الكليات داخل الحرم و خارجه ، مع اتباع كافة الاجرائات الاحترازية من كورونا .

ودعا الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، الجميع إلى الانتظام في العملية التعليمية بكافة الكليات بصورة كاملة، مؤكدًا ضرورة أن يقوم كل بدوره المنوط به فى الحفاظ على سلامة كافة منتسبى الجامعة واتباع نظم الوقاية والتوعية باتباع كافة الإجراءات الاحترازية المشددة داخل الكلية وأثناء عقد المحاضرات وفي خلال التواجد داخل الحرم .

وقد أطلقت إدارة النشاط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان مسابقة للشطرنج لكافة طلاب الكلية لمدة يومين ابتدا من يوم الثلاثاء 26 اكتوبر و حتى الاربعاء 27 اكتوبر .

ونوهت إدارة النشاط الاجتماعى بالكلية إنه على من يرغب من الطلاب بالمشاركة بمسابقة الشطرنج سرعة تسجيل اسمه بإدارة رعاية شباب الكلية .

وأشارت الإدارة إلى أن الفائز بهذه المسابقة سيتأهل للمنافسة فى مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعة و التى تبدأ يوم 11 نوفمبر 2021 .

و تقام المسابقة تحت رعاية الدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان و الدكتور وجدى محمد وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب ومسؤولى رعاية الشباب بالكلية .

جدير بالذكر انه قد قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية في فى العديد من الكليات بالجامعة ومدرجاتها، و المدن الجامعية و المطعم المركزى و الكليات الخارجية بالزمالك ، وذلك في إطار سلسلة من الجولات التفقدية التي يجريها مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، للتاكد من توفير كافة متطلبات العملية التعليمية للطلاب .



وقد قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بزيارة المطعم المركزي بالجامعة يرافقه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد نصر أمين عام الجامعة، وأمناء الجامعة المساعدين وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات، وطريقة إعداد الوجبات المقدمة للطلاب، وتفقد سيادته خلال الزيارة مراحل اعداد الطعام المختلفة، والالتزام بالإجراءات الصحية لإعداد الواجبات المقدمة لطلاب وطالبات المدن الجامعية واتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل أماكن تناول الوجبات بمطاعم المدينة الجامعية واتباع إجراءات السلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات.

وقال إن هذه الجولة الميدانية بمطاعم المدن الجامعية تأتي في إطار الحرص علي الاطمئنان على سير العمل بهذه الأماكن الحيوية التي تتعلق براحة الطلاب خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وارتداء العاملين للكمامات وتوزيع الوجبات الغذائية مغلفة في مواعيدها المحددة بالطريقة السليمة لمنع