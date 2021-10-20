مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن صواريخ كوريا الشمالية

يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة، الأربعاء، سيناقش خلالها الاختبارات الصاروخية التي نفذتها مؤخرًا كوريا الشمالية.

وقالت مصادر مطلعة مجلس الأمن سيعقد اجتماعا لبحث هذه الإطلاقات بناء على طلب من إيرلندا وبريطانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

يأتي ذلك بعد ما أعلنت كوريا الشمالية أنها ا اختبرت بنجاح الثلاثاء إطلاق صاروخ بالستي "من نوع جديد" من غواصة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الصاروخ يتمتع بـ"الكثير من التقنيات المتطوّرة في مجالي التحكم والتوجيه"، موضحة أنه أُطلق من نفس الغواصة التي استخدمتها بيونج يانج قبل 5 سنوات حين أجرت أول تجربة على إطلاق صاروخ بالستي استراتيجي بحر-أرض.

وإذا ثبت بالفعل أن كوريا الشمالية باتت تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ بالستية من غواصات، فيعني ذلك أنها ارتقت بترسانتها العسكرية إلى مستوى جديد، حيث تسمح لها هذه التكنولوجيا بنشر أسلحتها البالستية بعيداً عن شبه الجزيرة الكورية وتؤمن لها فرصة ثانية لضرب الأهداف العدوة إذا ما استهدفت قواعدها العسكرية.

وقبل ذلك أفادت الهيئة المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية بلغ مداه بين 430 و450 كيلومترًا.