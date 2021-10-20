رئيس نادي الهلال: الديربي أمام النصر شرَّف الكرة السعودية

قال فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي إن مباراة ديربي الرياض، التي أقيمت أمس، ضد غريمه، النصر، كانت تليق باسم الكرة السعودية.

وعبر الهلال إلى المباراة النهائية لـ دوري أبطال آسيا بعد الفوز على النصر 2-1، في نصف النهائي، على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وأوضح فهد بن نافل في تصريحات لقناة SSC السعودية: "أبارك للجماهير الهلالية ونحتاج دعمهم في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "سنعمل على إسعاد الجماهير، وبعدما حسمنا التأهل تركيزنا الآن سينصب على مباراة الرائد القادمة بالدوري".

واستطرد: "بلغنا نهائي دوري الأبطال لكن هذا لا يكفينا، وتتبقى خطوة لرفع راية المملكة. نحن حريصون كل الحرص على تحقيق اللقب الآسيوي بإذن الله وإهدائه لجماهير الهلال لأنهم سبب أفراحنا".