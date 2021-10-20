مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 10- 2021 والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء 20 - 10 - 2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة شرق القارة، إلى جانب مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويتواجه فريقا أولسان وبوهانج من كوريا الجنوبية في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، من أجل التعرف على الفريق الذي سيحجز مقعده في النهائي.

أما في دوري أبطال أوروبا، تتواصل منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمباراة يستضيف فيها برشلونة الإسباني فريق دينامو كييف الأوكراني، وفي نفس التوقيت يستضيف سالزبورج النمساوي فريق فولفسبورج الألماني.

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا

اولسان هيونداي X بوهانج ستيلرز – 12 ظهراً - SSC7 HD

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

برشلونة X دينامو كييف – 6.45 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

ريد بول سالزبورج X فولفسبورج – 6.45 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

بنفيكا X بايرن ميونخ – 9 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

يونج بويز X فياريال – 9 مساءً

مانشستر يونايتد X أتالانتا – 9 مساءً beIN Sports HD

تشيلسي X مالمو – 9 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

زينيت الروسي X يوفنتوس – 9 مساءً beIN Sports HD Premium

ليل X إشبيلية – 9 مساءً - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

سبارتاك موسكو X ليستر سيتي – 4.30 مساءً beIN Sports 1 HD