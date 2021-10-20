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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل طالب ثانوي لتعديه على مدرس بالضرب

شرح المناهج الدراسية
شرح المناهج الدراسية بالمدارس في سيناء

قررت لجنة الحماية بمدرسة الشهيد عماد الدين الثانوية للبنين بمدينة العريش  شمال سيناء،  فصل طالب ثانوي بالعريش لمدة ١٥ يوما في واقعة  تعدى  على مدرس بالضرب أثناء اليوم الدراسي.


اللوائح والقوانين  

وأعلنت لجنة الحماية بالمدرسة ، أنه وفقا للوائح والقوانين وتطبيقا للائحة الانضباط الدراسي  تم فصل طالب بالصف الأول الثانوي لمدة خمسة عشر يوما وتحويل مذكرة للإدارة التعليمية بمدينة العريش بهذه الواقعة.

وقررت المدرسة عدم عودة الطالب مرة أخرى للمدرسة وذلك تطبيقا للوائح والنظم الخاصة بلائحة النظام المدرسي  وتجاوزه لائحة الانضباط والسلوك المدرسي.

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فصل طالب ثانوي العريش يوم

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