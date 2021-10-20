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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شريحة إلكترونية.. روسيا تلجأ لحلٍ جديد لتوثيق بيانات كل الأجانب لديها

شريحة للأجانب في
شريحة للأجانب في روسيا

لتوثيق كل من لديها من أجانب ببيانات وافية، ابتكرت إدارة شؤون الهجرة بوزارة الداخلية الروسية، حلاً لذلك عبر الشريحة الإلكترونية.

 

ووفق ما قالت، شبكة آر تي، فإن روسيا  تدرس إصدار وثائق هوية موحدة خاصة بالأجانب تحتوي على شريحة بها كل البيانات الشخصية الخاصة بالأجنبي العامل في روسيا.

 

وقال نائب رئيس إدارة الهجرة، بوزارة الداخلية، كيريل أدزينوف، إن هذه الوثيقة بطاقة ستحتوي على شريحة بها البيانات الشخصية، بما في ذلك البيانات البيومترية، بالإضافة إلى معلومات عن حالة المهاجر والتأشيرة الصادرة ومدة صلاحيتها.

 

ذكر أدزينوف، إن مشروع القانون في مجال الهجرة، الذي سيتم النظر فيه يعني ضمنيا إدخال وثيقة واحدة تثبت هوية الأجنبي في روسيا.

 

أضاف أدزينوف أن وجود بطاقة الهوية هذه سيسهل للأجانب الحصول على الخدمات العامة والخدمات الأخرى في روسيا، وسيبسط إجراءات إظهار قانونية إقامة الأجنبي.

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