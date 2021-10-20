بنسبة 99.6%.. رئيس أكاديمية الشرطة يكشف إجمالى عدد خريجى طلبة هذا العام

قال اللواء أحمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة: إن الأكاديمية تخطو خطوات واثقة نحو المستقبل؛ حيث وضعوا نصب أعينهم أن الدعامة البشرية لأجهزة الشرطة يجب أن تكون على قدر عالى من الكفاءة والفعالية.



وأضاف اللواء أحمد إبراهيم ، خلال كلمته بحفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أننا نحتفل اليوم بتخريج 1270 من طلبة كلية الشرطة و50 طالبا وافدا من الدول العربية والأفريقية منها فلسطين ، الصومال ، تشاد بنسبة نجاح 99.6% .

وأشار اللواء أحمد إبراهيم ، إلى أن الأكاديمية تشهد اليوم ايضا تخرج 19 طالب من رعاية دول أفريقية ناطقة باللغة الفرنسية منها الكاميرون ، تشاد ، غينيا.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشهد اليوم الأربعاء حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة . وسنوافيكم بالتفاصيل حين ورودها .