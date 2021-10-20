خبير تنمية بشرية يوضح كيف نتجنب الطاقة السلبية التى تأتى من السوشيال ميديا| تفاصيل

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك، إن ما يحدث على السوشيال ميديا هو حب استطلاع وليس إدمان، مطالبًا بملئ الحياة بأشياء فعالة وليس للتسلية بالفرحة على السوشيال ميديا مما لا يحلب لنا الطاقة السلبية، خاصة وأن الحياة الشخصية غير مرغوب على الإطلاق أن تظهر على صفحات السوشيال ميديا.

وأضاف خبير التنمية البشرية، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه لا بد من فرض شيء من الخصوصية عليها ولا نجعل السوشيال ميديا عرضه لجميع الأشخاص.

وأشار خبير التنمية البشرية، إلى أنه كلما زادت الأشياء الإيجابية في حياتنا قلت الأشياء التي اتسلى بها على السوشيال ميديا وجلب الطاقة السلبية غير المرغوب فيها.

وأشار خبير التنمية البشرية إلى أنه إذا أراد الوالدين الأب والأم أن يقوما بإشراك طفليهما في أي رياضة؛ فيجب أن يتركا له حرية اختيار الرياضة التي يفضلها؛ لأنه إذا اختار الرياضة التي يحبها فحينها ستكون بداية الموهبة، بينما العكس ستأتي بنتائج وخيمة وغير مرضية على الوالدين ومستقبله في ممارسة الرياضة.