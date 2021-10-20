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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلي تتعاقد على بطولة فيلم “التجربة”

حورية فرغلى
حورية فرغلى

تعاقدت الفنانة حورية فرغلى على المشاركة فى فيلم سينمائي جديد يحمل إثم «التجربة» وهو اسم مؤقت ومن المقرر تغييره قريبًا وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائى لمالكها المنتج شادى صبره وإشراف عام محمد كامل ومنتج فنى محمد عادل ومن قصه وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج محمود سليم ، وجارى تحديد باقى الأبطال والاستقرار النهائى على اسم الفيلم.

 

وتنوي الجهة المنتجة توفير كافه الجهود لتقديم عمل متميز، حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق للتعاقد مع باقى الأسماء المرشحة للمشاركة فى البطولة، والمقرر أن تشهد العديد من المفاجآت والتى سيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق.

 

كما سيشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، وعقب الانتهاء من التعاقدات سيبدأ المخرج محمود سليم معاينة أماكن التصوير على أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.

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ويذكر أن النجمة حورية فرغلى تعيش حالة من النشاط الفنى  المكثف بعد عودتها وتجاوز أزمتها الصحية التي المت بها على مدار السنوات الماضية، حيث تجمع حاليًا بين السينما والدراما فى آن واحد فى أكثر من عمل حيث قامت الفترة الماضية بتصوير جزء من مشاهدها فى فيلم "براءة ريا وسكينة" بمشاركه النجمة وفاء عامر وآخرين ومن تأليف أحمد عاشور وإخراج السورى عبد القادر الأطرش إلى أن تستأنف تصويره مره اخرى قريبًا، كما تنشغل حاليًا بتصوير مسلسل "أيام وبنعيشها" بمشاركه النجمة شيرى عادل وآخرين ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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