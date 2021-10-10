عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلي تهنئ بيج رامي بمناسبة تتويجه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية

حورية فرغلي تهنئ بيج رامي بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية

بيج رامي
بيج رامي

هنأت الفنانة حورية فرغلي، البطل المصري بيج رامي بمناسبة حصوله علي لقب مستر أولمبيا للمرة الثانية ، ونشرت صورته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الإنستجرام.

 

وكتبت حورية فرغلي ، له من خلال صورته: "مبروك لـ بيج رامي مستر أولمبيا للمرة التانية.. مبروووك لكل المصريين".

 

بعد التتويج بـ مستر أولمبيا .. هاشتاج بيج رامى يتصدر تويتر

 

وأكد ممدوح السبيعي، بطل كمال الأجسام المصري الملقب بـ "بيج رامي"، أنه يسعى للحفاظ على لقب مستر أولمبيا لسنوات قادمة بعد تتويجه اليوم الأحد ، باللقب للعام الثاني على التوالي في إنجاز تاريخي لبلد عربي وإفريقي.

 

وتفوق بطل مصر حامل اللقب على منافسيه الأمريكي، براندون كيري صاحب لقب عام 2019 ، والإيراني هادي شوبان ، والغاني ويليام بوناك ، والأمريكي هانتر لابرادا، والأمريكي نيك والكر ليحصل على اللقب وجائزة قدرها 400 ألف دولار ، في العرض النهائي الذي أقيم على مسرح مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في ولاية فلوريدا الأمريكية.

 

وقال بيج رامي ، عقب التتويج باللقب: "في البداية أنا أهدي هذا اللقب للأسطورة الراحل جورج بيترسون الذي توفى قبل ساعات من انطلاق مسابقة مستر أولمبيا ، ولقد كان أسطورة وبطلا كبيرا داخل وخارج الرياضة، وأيضا أريد أن أهدي هذا اللقب لصديقي رضوان الكواتيحي الذي توفى والده قبل ساعات من مستر أولمبيا ، وأصر على التواجد معي ودعمي نحو حلمي".

 

وأضاف: "أريد أن أشكر عائلتي ومدربين وجماهير مصر الكبيرة ، وكل من يساعدني ويساندي في مشواري".

 

وتابع: "هدفي دائما هو أن أكون قادرا على هزيمة نفسي ، وأن أجعل الجماهير سعداء وبلدي فخورة بي، وأعتقد أن الشتاء سيظل قادما لسنوات جديدة وأن أحافظ على لقب لسنوات قادمة".

 

وواصل: "كنت أعرف أن المنافسة ستكون مع براندون ، وهو بطل كبير وقاتل مثلي نحو اللقب الثاني، لكني لا أنظر للمنافسين ودائما هدفي هو هزيمة نفسي وأن أصبح أفضل كل يوم".

 

وأوضح: "مصر لم تنام لمدة 3 أيام حين حققت لقبي الأول وتم استقبالي بشكل رائع وكانت هناك ما يقرب من 400 ألف شخص حولي في الشارع وأرى الفرحة في عيونهم جميعا".

 

وأتم: "أنا فخور أنني حققت حلمهم جميعا وحلمي الشخصي فأنا لا أعرف المستحيل وداخل وخارج الرياضة وكتبت التاريخ في الشرق الأوسط، ولقب مستر أولمبيا فخر كبير وأنا سعيد بما حققته".


وكان بيج رامي قد حقق لقب مستر أولمبيا 2020 للمرة الأولى في تاريخه ليكون أول مصري وإفريقي وثاني لاعب عربي يحقق ذلك الإنجاز.

 

وتفوق بيج رامي في النهائي على أساطير كمال الأجسام ، أبرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات والبطل الإيراني هادي شَوبان وبطل العام السابق براندون كيري والهولندي وليم بوناك وغيرهم.

 

وسيطر البطل المصري، على المنافسة ليصبح الفائز رقم 16 في تاريخ البطولة الأهم في كمال الأجسام.

اخبار بيج رامي بطولة مستر أولمبيا اخبار حورية فرغلي بيج رامي حورية فرغلي

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يهنئ بيج رامي بالفوز بلقب مستر أولمبيا

جرائم حرب.. قوات أبي أحمد تشن هجوما دمويا على إقليم تيجراي

وسط إجراءات إحترازية .. انتظام طلاب مدارس القاهرة الكبرى في ثاني أيام الدراسة|فيديو

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

فضل الصلاة على النبي ومعناها .. علي جمعة يوضح

إنفوجراف.. «صوتك مسموع» تستقبل 379 ألف رسالة منها 72000 شكوى حتى سبتمبر الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول المدرسة دون كمامة ودفع المصروفات لغير القادرين

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

صالحة لـ 2023.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاح كورونا بجوار ترعة بالمنيا.. فيديو

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

التعليم : لا تغيير في مناهج الثانوية العامة هذا العام.. والامتحانات إلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبدأ عرضه اليوم.. مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من «الآنسة فرح»

نشرة المنوعات..طائرة عالقة أسفل كوبري.. وفتاة طول شعرها 6 أمتار.. وعروسان يدخلان إلى الزفاف على حفار

عجوز يغتصب كلبة جاره والأخير يوثقها بالفيديو

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

فيديو

جماعة ضغط وتجنيد نواب.. فضح خطة آبي أحمد لتحسين صورته أمام واشنطن

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ