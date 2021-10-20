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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الفيفا يرد على سؤال لـ"صدى البلد" حول نظام التصفيات في المقترح الجديد لكأس العالم

صدى البلد

شارك موقع صدى البلد في المؤتمر الخاص بكونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” للحديث عن مقترح إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

 

وتوجه موقع “ صدى البلد” بسؤال إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص نظام التصفيات الخاص بهذا الشكل الجديد لبطولة كأس العالم.

 

ورد إنفانتينو على سؤال صدى البلد قائلًا:" لا يمكننا الإفصاح الآن عن نظام التأهل لكأس العالم، لأن هذا جزء من المنافشة الحالية لجعل كرة القدم أفضل في المستقبل."

 

وأضاف:" سيعتمد هذا على القرار النهائي بخصوص نظام المونديال، في كأس العالم سيشارك 48 منتخبًا فقط أي نسبة 25% من أعضاء الفيفا، و75% من الدول الأعضاء لن يشاركوا."

 

وتابع:"نريد تنظيم الأجندة الخاصة بالمنتخبات من أجلهم، التصفيات وكل تلك الأمور.. مكون أساسي للمسابقة ومؤسسة الفيفا.. نظام التأهل سيكون جزء من ضمن المناقشة بين الاتحادات القارية والدول."

 

وسيتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره النهائي بخصوص إقامة المونديال كل عامين في شهر ديسمبر المقبل.

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رئيس الفيفا يرد على سؤال لـ"صدى البلد" حول نظام التصفيات في المقترح الجديد لكأس العالم

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