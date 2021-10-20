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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد : اختيار فيفا لـ الإمارات لتنظيم كأس العالم ثقة عالمية

علاء عابد النائب
علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي

هنأ المستشار علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي،  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشعب الإماراتي الشقيق ،علي استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة ، لبطولة كأس العالم للأندية 2021  .


وأكد المستشار علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، أن اختيار دولة الإمارات لتنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، يؤكد ثقة العالم فيها وفي قدرتها على تنظيم الأحداث الكبيرة ومنها  معرض اكسبو دبي 2020  الذي يعد الأضخم في العالم .

وأضاف المستشار علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، أن دولة الإمارات تثبت في ظل القيادة الحكيمة لشيوخها،أنها دولة رائدة في جميع المجالات وتمثل مصدر فخر للعرب ، وذلك لقدراتها في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية الكبيرة وترويجها.

وأشار المستشار علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، إلي أن مشاركة النادي الاهلي المصري  بطل افريقيا في البطولة  سوف يكون له أثر كبير في ظل الحضور الجماهيري  من المصريين العاملين في بلدهم الثاني ، والتي ستمتلئ بهم  المدرجات   لدعم فريقها .

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بدلًا من دولة اليابان

وكانت دولة اليابان قد اعتذرت عن استضافة مونديال الأندية بسبب الظروف الخاصة بتفشي فيروس كورونا

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه سيتم إقامة مونديال الأندية في دولة الإمارات مطلع العام المقبل 2022، على أن يتم تحديد الموعد مستقبلًا
وتأكد مشاركة ناديي الأهلي وتشيلسي بصفتهما بطلي دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوروبا

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