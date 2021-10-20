"الدواء بالمجان".. صحة دمياط تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

عرضت القناة الأولي المصرية تقريرا عن تنظيم قافلة طبية بمحافظة دمياط لمدة يومين وهذا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين وتضم القافلة كافة العيادات المتنقلة في جميع التخصصات .

واضاف الفيديو أن القافلة تحتوي علي معمل وصيدلية لصرف الدواء بالمجان بالإضافة إلي تلقيح كبار السن بالقاح كورونا بسهولة .

ومن جانبه أوضح حسام الجندي مسؤول التجهيزات بالقوافل العلاجية ، قمنا بتجهيز 11 عيادة تخصصية من اجل خدمة الأهالي ، مؤكدا أن صيدلية القافلة تحتوي علي اكثر من 130 صنف دواء لافتا إلي أن جميع الخدمات الطبية تقدم للمواطنين بالمجان.