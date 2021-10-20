ختام مبهر لفعاليات النسخة الرابعة من مسابقة المواهب الذهبية لذوي الإعاقة.. صور

أرسل المشاركون في مسابقة المواهب الذهبية في نسختها الرابعة والتى تنظمها جمعية البلد اليوم بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة ، ببرقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعمه ورعايته للموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة ولكل شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة.

جاء ذلك خلال احتفالية ختام المسابقة فى نسختها الرابعة والتى تم تنظيمها مساء أمس الثلاثاء بمسرح الجمهورية تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبحضور الدكتور فتحى عبدالوهاب مدير صندوق التنمية الثقافية بالوزارة والدكتور محمد عبدالغنى رئيس مجلس إدارة البلد اليوم وبمشاركة عدد كبير من الموهوبين من الأشخاص ذوى الاعاقات المختلفة.

وشهد حفل ختام النسخة الرابعة من المسابقة ، تألق وإبداع الموهوبين من ذوى الإعاقات المختلفة الذين قدموا تابلوهات فنية رائعة في الغناء والعزف والاستعراض، بشكل أبهر الجمهور الذي تفاعل مع كل موهبة.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه فيلم تسجيلي عن المواهب المشاركين في المسابقة وخطوات التنافس بينهم، ثم كلمة الدكتور محمد عبد الغني رئيس جمعية "البلد اليوم" الذى أكد فيها على أن اللجنة المنظمة وكل المشاركين في المسابقة يرسلون ببرقية شكر للرئيس على دعمه ورعايته لهذه الشريحة وهو ما اثمر تطور كبير في حصولهم على حقوقهم وان انطلاق هذه المسابقة يأتي كثمرة من ثمار هذا الاهتمام حيث انطلقت النسخة الأولى من مسابقة المواهب الذهبية في 2018 لتواكب إعلان الرئيس عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتابع عبدالغنى بأن اللجنة المنظمة وكل المشاركين يقدموا أيضا كل الشكر للوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم لدعمها ورعايتها للموهوبين من ذوى الإعاقة ولكبار أساتذة الفنون في مصر المشاركين في لجنة التحكيم ولصندوق التنمية الثقافية لجهود فريق عمله الذى قدم الكثير لتخرج هذه المواهب للنور.



وأكدت الدكتور هادية صابر رئيس اللجنة العليا المنظمة للاحتفالية المدير التنفيذى للبلد اليوم أن فقرات الحفل الفنية والتي قدمها المبدعون من الإعاقة بدأت بوصلات غنائية وعزف صولو على الكمان والطبلة والبيانو، وتابلوهات استعراضية، ليختتم بتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين.

وأضافت صابر أن لجنة التحكيم منحت جائزة لجنة التحكيم لباليه أكاديمية الفنون، وياسمين كشك عزف فردي، وشرف أحمد شرف غناء فردى، وعمر حمادة صابر غناء فردي، وأروى ثروت وعصام أحمد متولى وهبة عابد وصفاء مصطفى غناء فردي.

وتم تقديم شهادة مشاركة لجميع من شارك في المسابقة ، وفاز عن فئة الغناء الفردي محمد محمد أحمد المركز الثالث، وفاطمة سيد محسب الثالث مكرر، وفاز بالمركز الثاني كل من أمير عزت فوزى ودينا ثابت على، وفاز بالمركز الأول كل من أميرة سعيد عبد العزيز، وأبو القاسم أحمد من كورال دار الأوبرا.

وتابع صابر : فازت زينة بدر عن فئة الغناء الفردي الفئة الثانية، وحل ستيفن روماني بالمركز الثاني، وفازت مريم طارق بالمركز الأول وفي الغناء الجماعي فاز كورال دار الأوبرا المصرية بالمركز الثاني، بينما فاز بالمركز الأول كورال الإسكندرية وتم حجب جائزة المركز الثاني والثالث وفى العزف الفردي فازت بالمركز الثالث مي سيد مصطفى محمود عبد العليم عن آلة الكمان، وفاز بالمركز الثاني سارة أحمد عن آلة الأورج، وأبو الحمد أحمد عن آلة الناي، وفاز بالمركز الأول ميرفت محمد بيومي عن آلة الكمان.



وأشارت صابر إلى أن المركز الأول في العزف الفردي الفئة الثانية فاز به أحمد عاصم عن آلة الإيقاع، بينما تم حجب جائزة المركز الأول والثاني وفى الاستعراض فازت بالمركز الثالث تقى على رمضان ورضوى بدوى صالح، وفاز بالمركز الثاني مجموعة فرسان التحدي، وفاز بالمركز الأول مجموعة الروضة والتحدي.

وكانت لجنة تحكيم المسابقة قد انتهت من فرز وتقييم الأعمال المقدمة من المشاركين في المسابقة نهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث تكونت اللجنة من د. مصطفى محمد الأستاذ بأكاديمية الفنون رئيسًا، وضمت في عضويتها د. محمد علاء فتحي الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية، المايسترو د. مدحت عبد السميع أستاذ التأليف الموسيقي للوتريات ومايسترو فرقة أم كلثوم، د. عصام عزت الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للباليه، د. نسرين رشدي عميد معهد الكونسرفتوار، د. سحر أمين بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، د. سماح إسماعيل الأستاذ بقسم الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والفنان أحمد عبد الله مدرب الأصوات ومحفظ للتراث العربي والديني بدار الأوبرا .