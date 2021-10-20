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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحرالأحمر طعمنا 80% من المواطنين بالمحافظة وقريبا نصل 100%

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

كشف عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن المحافظة قامت بـ تطعيم 80 % من المواطنين بالمحافظة وفى القريب سيتم الوصول لـ تطعيم المواطنين 100%، وأن جميع التطعيمات متواجدة.


وأوضح المحافظ أنه استقبل 12 قنصلاً من دول أجنبية مختلفة، لاطلاعهم على الإجراءات الاحترازية المتخذة بمدن المحافظة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، تمهيداً لزيادة عدد الرحلات السياحية القادمة من بلادهم خلال الفترة المقبلة. تحدث مع الوفد، وأكد أن المحافظة من الممكن أن تقوم بتطعيم أى وفود سياحية، وذلك بعد التنسيق مع الدول التى لها مواطنين بالمحافظة.


وكشف المحافظ أن الوفد قام بالمرور على المستشفيات، وذلك للاطمئنان على كل شيء، وأوضح أنه كشف للوفود أن المحافظة لا يوجد بها إصابات كورونا.
 

أوضح المحافظ، أنه عرض على الوفد خطة المحافظة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وعلى رأسها الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمختلف مدن المحافظة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، كما تم تطعيم 65% من سكان المحافظة، لافتاً إلى أنه كشف لهم محاور خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمدن المحافظة بصفة عامة، وبمدينة الغردقة بصفة خاصة، بما يحافظ على الشكل الجمالي للمدينة، مشيراً إلى أنهم تابعوا الإجراءات الاحترازية المتخذة بمطار الغردقة الدولي وخضعوا لها، كما قاموا بزيارة بعض المستشفيات بالغردقة لمتابعة تجهيزاتها والخدمات الصحية المقدمة بها.

 

أكد محافظ البحر الأحمر، للوفد الدبلوماسي أن القيادة السياسية المصرية تحرص على توفير مناخ صحي آمن للمصريين ولضيوف مصر أيضاً، لذلك تقدم كل الدعم لتنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة كورونا، مؤكداً أن مصر بصفة عامة ومحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة تتميز بمناخ صحي آمن.

 

كما شدد المحافظ، على نجاح الحكومة المصرية في مواجهة أزمة كورونا بأبعادها المختلفة، وسلامة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها ولا تزال السلطات المصرية على مختلف مستوياتها، وحرصها على الحركة السياحية، مشيراً إلى أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء الحكومة ومؤسساتها المختلفة على هذا المستوى كان الإطار العام الذي رتب كل هذه النتائج الإيجابية، لافتاً إلى أن تزايد توافد السائحين من مختلف دول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية وبصفة خاصة مدينة الغردقة تؤكد على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، وأنها من أكثر دول المنطقة التي نجحت في استيعاب وتجاوز التحديات.

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