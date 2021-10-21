مصطفى محمد يسعى لمواصلة التألق مع جالاتا سراي أمام لوكوموتيف موسكو

يحل فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، ضيفا ثقيلا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق جالاتا سراي بقيادة مصطفى محمد، لتحقيق الفوز على لوكوموتيف موسكو في مباراة اليوم، لتأمين صدارته للمجموعة الخامسة، وقطع خطوة جديدة، نحو التأهل إلى الدور المقبل.

وعاد مصطفى محمد للتوهج مع جالاتا سراي مجددا،بعد ابتعاده عن التهديف، منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث سجل 3 أهداف، في آخر مباراتين، في الدوري التركي.

على الجانب الآخر يتسلح فريق لوكوموتيف موسكو بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على جالاتا سراي، للحفاظ في فرصه، في تخطي دور المجموعات.

ويتلقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها، من مسابقة الدوري الأوروبي، لاتسيو الإيطالي مع مارسيليا الفرنسي، في تمام السابعة إلا ربع مساء.

ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي :

1- جالاتا سراي: 4 نقاط

2- لاتسيو: 3 نقاط

3- مارسيليا : نقطتين

4- لوكوموتيف موسكو: نقطة