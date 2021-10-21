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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تنهى تقييم المخاطر بالتعاون مع مصر للتامين وGHS الأمريكية

رئيس مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة القابضة لمصر للطيران ورؤساء الشركات

انتهت  الشركة القابضة لمصر للطيران من تقييم مخاطر السلامة الذي قامت به بالتعاون مع شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتشغيل وخدمة الطائرات، التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها خلال الفترة من 17 وحتي 20 أكتوبر الحالي حيث تعد هذه الزيارة الثانية لفريق التقييم خلال هذا العام .

وخلال الجلسة الختامية برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من رؤساء الشركات التابعة وقيادات مصرللطيران.

 رئيس مجلس إدارة القابضة لمصر للطيران ورؤساء الشركات والقيادات

 وهنأ الطيار عمرو أبوالعينين جميع العاملين بالشركة علي إجتياز التقييم وتعاونهم المشرف مع فريق عمل التقييم، وأضاف أن جميع شركات مصرللطيران تمضي بخطي ثابته نحو التطوير وتحرص علي إتباع كافة المعايير والمقاييس الدولية في كل مجالات العمل رغم تحدى ازمة فيروس كورونا الذى نواجهه.

وأكد أبوالعينين أن إجتياز الشركة لهذا التقييم يعد ثقة كبيرة في الشركة الوطنية والعاملين بها، وأضاف أنه يتم إجراء هذا التقييم نيابة عن المشاركين في برنامج تأمين مصر للطيران.

كما قدم الطيار محمد جلال رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران الشكر لفريق العمل الذي شارك فى تقييم المخاطر ، وأضاف جلال أن مصر للطيران تواصل إثبات التزامها المستمر بالإمتثال والتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية من خلال أفضل الممارسات في مجال صناعة النقل الجوي.

 رئيس مجلس إدارة القابضة لمصر للطيران ورؤساء الشركات

ومن جانبه أعرب Mr/ GEORGE SNYDER رئيس مجلس ادارة شركة GHS عن سعادته بوجودة في بيته مصر للطيران، وأضاف قائلا أنني فخور بفريق العمل المشارك في المراجعة لتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة بمستوى عالي من الشفافية وجودة الاداء، فمن منظور الامن والسلامة وجد قطاع الطيران تحديات كبيرة خاصة  في ظل ازمة وباء كورونا ونحن هنا GHS موجودين لتفعيل وتقدير المجهود الصادق الذي تقوم به مصر للطيران ولكي نمرر ثقتنا بكم وبإدائكم لدي شركات التأمين.

جدير بالذكر أن هذا التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران و نظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران و تحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي و نظام التدريب لجميع العاملين بكافة الأنشطة وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولا إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.

 رئيس مجلس إدارة القابضة لمصر للطيران ورؤساء الشركات
القابضة لمصر للطيران مصر للطيران قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران تقييم نظام الإدارة بالشركة جميع الأنشطة المرتبطة بالتشغيل

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